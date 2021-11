Communiqué Visites en prison : Une manifestation prévue vendredi

L'association nationale des visiteurs de prison organise une manifestation à la mairie de Saint Denis le vendredi 26 novembre. Par N.P - Publié le Jeudi 18 Novembre 2021 à 17:27

Le communiqué :



LE VENDREDI 26 NOVEMBRE 2021 à 18 HEURES À LA SALLE POLYVALENTE DE LA MAIRIE DE SAINT DENIS



L’ANVP Section Réunion à l’honneur de vous solliciter pour participer à : une TABLE RONDE autour du thème

un FILM portant sur l'entretien de l'arboretum et la culture d'anthuriums au CD le PORT INTERVENANTS A LA TABLE RONDE : M. Pascal BRUNEAU Directeur du Centre Pénitentiaire de Saint Denis : (L'Administration Pénitentiaire et le partenariat avec l'ANVP) M. Yannick MASSARD Directeur départemental du Service Pénitentiaire d'Insertion et de Probation : (Développement des peines alternatives et le rôle du SPIP) M. Jean-François CAU Responsable des Politiques Institutionnelles (DPIP) : (La contribution de l'ANVP dans l'accompagnement en MILIEU OUVERT) M. Lionel GRAND-LATCHIMY Directeur du Centre de Détention le PORT : (Développement de l'emploi des personnes détenues au CD le PORT avec un film portant sur l'entretien de l'Arboretum et la culture d'Anthuriums) Docteur Arnaud Le GALLOS médecin dans les trois établissements pénitentiaires : (Dispositif sanitaire Covid 19 au sein des établissements pénitentiaires)