Visite présidentielle: Une circulation compliquée attend les automobilistes réunionnais

Le Président de la République Emmanuel Macron arrive ce mercredi après-midi à La Réunion, après deux jours à Mayotte. Mais pour sa venue, un important dispositif de sécurité a été mis en place pour le Président de la République et les nombreux ministres l'accompagnant. L Pour rappel, du mercredi 23 octobre à 8h au vendredi 25 octobre à 18h aux abords de la préfecture de la Réunion, à Saint-Denis. En effet, des coupures ponctuelles de la circulation sur la RN1 devant la préfecture auront lieu ce mercredi de 8h à 20h. Des déviations seront mises en place pour alléger le trafic à l’entrée de Saint-Denis.De plus, toute consommation d'alcool est interdite. Les commerçants des alentours ont également pour interdiction d'utiliser des objets en verre, en acier, en métal ou en porcelaine. Ces derniers ont pour obligation de laisser un passage de deux mètres sur leur terrasse pour le cortège présidentiel.Le mercredi 23 octobre 2019 de 12h à 22h, aux abords de la NORDEV, à Saint-Denis et de 13h à 18h, aux abords du monument aux morts, à Saint-Denis. Le jeudi 24 octobre 2019 de 12h à 18h, aux abords du site de la mission locale de l’Ouest, à Saint‑Paul et le vendredi 25 octobre 2019 de 9h à 15h, aux abords du site de Grande-Anse, à Petite Île.Au sein de ces périmètres de protection et durant les créneaux horaires, la circulation est interdite et seules les personnes accréditées peuvent y circuler à condition de se soumettre aux contrôles de sécurité.La circulation est maintenue pour les véhicules de secours, les véhicules d’entretien et de ramassage des ordures et les transports en commun. À noter que les arrêts de bus présents au sein des périmètres protégés ne seront pas desservis.