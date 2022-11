Revenir à la Rubrique LA REGION REUNION Visite officielle Ce jeudi 24 novembre est marqué par la visite officielle du Secrétaire d’État chargé de la mer, Hervé BERVILLE à La Réunion. La Présidente de Région, Huguette BELLO, aux côtés de la Vice-présidente déléguée à l’Éducation, Céline SITOUZE, s’est rendue au lycée professionnelle Léon de Lépervanche au Port pour une rencontre officielle. Étaient présents, Chantal GAWRONSKI, Proviseure de l’établissement, Olivier HOARAU, Maire de la commune du Port, Chantal MANÈS-BONNISSEAU, Rectrice de l’Académie et Sylvie CENDRE, Sous-préfète de Saint-Paul.





Après une présentation du lycée Léon de Lépervanche, cet après-midi d’échanges était l’occasion d’aborder le projet de création du futur lycée de la mer. Sur un foncier de 4,2 hectares, ce futur lycée a pour ambition de proposer des formations d’excellences pour la filière maritime du CAP au BTS. Il associera 3 tutelles pédagogiques : l’Éducation Nationale, la direction de l’Agriculture et la direction de la Mer. Il aura une capacité d’accueil de 726 élèves et étudiants au total, 568 lycéens et 128 étudiants du BTS avec un internat de 164 places. S’agissant de la voie professionnelle, elle se composera de 336 lycéens et étudiants répartis comme de la manière suivante :2 CAP3 Bac pro3 BTSUne classe de mise à niveau pour les BTS La voie générale totalisera de la seconde à la terminale 390 lycéens avec des enseignements spécialisés en mathématiques, en sciences et en géopolitique. Le coût prévisionnel est évalué à 503 millions d’euros pour sa création et 3,6 millions d’euros pour l’équipement pédagogique et technologique, soit un investissement estimé de 66 millions d’euros pour une livraison prévue en 2027.Pour Hervé BERVILLE, « Il y a une volonté d’avoir une vraie stratégie maritime pour ce territoire. Vous avez réussi à marier le monde maritime à celui de l’Éducation National. »« Le lycée de la mer est un projet emblématique de notre ambition d’inscrire la politique maritime et l’économie bleue dans la stratégie de développement de notre terre de La Réunion. Notre stratégie est fondée sur une réelle détermination à structurer, à moderniser, à développer la recherche, le développement et l’innovation dans cette filière prometteuse. Notre ambition est aussi de s’inscrire dans la perspective d’un véritable projet de co-développement régional. Le premier élément porte sur la structuration de l’offre de formation et la montée en gamme des compétences et des qualifications des jeunes réunionnais. Ainsi, le cluster maritime a réalisé un document de pilotage et de structuration des besoins de formation au sein de la filière de la construction et de la réparation navale. Cette démarche fait l’objet de nombreuses concertations aboutissant sur des préconisations concrètes des acteurs de la filière. C’est dans ce contexte que le Conseil Régional s’est engagé de façon volontaire pour la création d’un lycée des métiers de la mer dont l’ouverture est prévue pour 2027. La volonté de la Region vise la diversification de la carte pédagogique, des modes de formation et des publiques. L’objectif est d’offrir aux jeunes plus de choix et la possibilité d’une meilleure orientation et par conséquent une clé sûre de réussite pour leurs parcours de formation et d’insertion professionnelle. En lien direct avec cette offre de formation et à l’écoute des établissements d’enseignement et des organismes de recherche, le projet régional de construction d’un navire école a été retenu dans le cadre du plan de relance. Les classes flottantes seront construites en collaboration avec les établissements d’enseignement privilégiant la mise en place d’un chantier école. Cette démarche s’inscrit dans le cheminement de consolidation de la filière et contribuera à favoriser plus de proximité avec les parents d’élèves et plus largement avec la population dans la perspective d’une meilleure appropriation de la mer et de ses métiers. Ce projet constituera une belle vitrine pour l’information, l’orientation et la formation professionnelle des métiers de la mer et sera en mesure de susciter des vocations aussi bien au niveau des métiers que de la recherche. Ce futur lycée sera un joyau de technologies symbolisant l’ambition maritime de La Réunion, il s’agit d’un lycée à vocation regional et national. Cet établissement recevra les élèves venant de toute l’île ainsi que les élèves de la zone océan indien et de la France continentale notamment pour les BTS spécialisés en nombre réduit sur le territoire national. » Huguette BELLO, Présidente de la Région Réunion.





