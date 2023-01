Rubrique sponsorisée Visite officielle - Délégation européenne

Ce jeudi 12 septembre s’est tenue une conférence de presse salle Pavageau à l’Hôtel de Région dans le cadre de la visite officielle des Députés Européens Younous OMARJEE et Andrey NOVAKOV. Par La Région Réunion - Publié le Vendredi 13 Janvier 2023 à 16:45

« C’est de notre responsabilité que de travailler avec l’Union Européenne », nous dit Huguette BELLO, Présidente de la Région Réunion. « L’Union Européenne joue un rôle prépondérant dans des dossiers particulièrement structurants pour La Réunion.

Je pense notamment au sauvetage d’Air Austral. Le projet de restructuration du capital a été validé par la Commission Européenne, suite à un travail important mené par la Région. Je pense aussi à la Nouvelle Route du Littoral. Le retard pris par l’ancienne majorité a mis en danger le financement de l’Union Européenne, qui représente tout de même de 150 millions d’euros. Je pense enfin au Grand Port Maritime, et l’évolution de la flotte, qui oblige un réaménagement afin d’accueillir des bateaux plus grands. L’Europe s’engage à plus 44 millions d’euros.

Nous nous félicitons du prochain programme Européen avec plus d’1,4 milliards d’euros d’investissements. Au delà des chiffres, c’est une réalité concrète pour notre île avec plus de 400 millions d’euros pour les entreprises, ou encore 230 millions pour la formation. »



Pour Younous OMARJEE, « Huguette BELLO est une inspiration pour le service rendu à l’intérêt général. Nous partageons avec elle une conviction. Nous devons tous vivre avec des conditions de vie égale. La politique de cohésion de l’Union Européenne poursuit un objectif d’égalité au moyen de l’instrument de la solidarité. Le principe d’égalité, c’est servir autant un citoyen grec, bulgare, français, ou encore un citoyen réunionnais.



Jamais l’Europe n’a eu autant besoin de solidarité et de cohésion. Nous l’avons vu pendant l’épidémie et nous le voyons aujourd’hui avec la guerre en Ukraine.



Nous venons ici à La Réunion avec le Député Européen Bulgare Andrey NOVAKOV pour nous rendre compte des réalités sur le terrain.



Nous sommes attentifs aux besoins des Régions Ultra-Périphériques.



La validation du Programme Opérationnel par l’Union Européenne est un signe de confiance fort envers la Région Réunion. C’est un signal très positif pour les 7 prochaines années.



Je viens aussi annoncer le lancement d’un programme culture : Cultures Moves. Il s’agit d’un échange artistique et permettra de financer le déplacement des compagnies invitées en Europe pour s’y produire. Nous sommes éloignés. C’est une injustice. »



Le Député Européen Andrey NOVAKOV nous dit ô combien il a apprécié cette visite officielle. « La Réunion est une belle île et les gens ici sont charmants. Vous êtes dans mon coeur.



Partout pendant ma visite, j’ai vu des panneaux, qui témoignent des financements européens. Je suis convaincu que l’Europe peut faire encore bien plus.



J’ai appris que La Réunion est leader dans l’agriculture. L’Union Européenne consacre près de 40% de son budget à l’agriculture. La Réunion doit pouvoir utiliser ce budget.



La Réunion peut être le coeur de l’Union Européenne. Si l’Union Européenne n’investit pas dans La Réunion, d’autres le feront. C’est pour cela qu’il faut augmenter les investissements, ici.



Je tiens enfin à féliciter Huguette Bello pour cette belle victoire de la sauvegarde d’Air Austral.

L’Union Européenne doit pouvoir soutenir nos citoyens. »