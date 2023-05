Visite ministérielle

« On partage les mêmes sujets dans l’interêt général pour les Réunionnaises et les Réunionnais. Nous avons su faire ensemble dans les dossiers de la Nouvelle Route du Littoral ou encore Air Austral. Nous allons continuer à avancer avec la poursuite, en 2024, du plan d’investissement des compétences pour la formation des demandeurs d’emplois. Nous allons avancer aux côtés de la Région dans les dossiers des lycées, avec le Lycée de la Mer et celui du Tourisme Vert. L’Etat mettra 60 millions d’euros dans ces 2 projets. L’Etat participera aux études sur la mobilité pour répondre aux enjeux des Réunionnais, qui subissent quotidiennement les embouteillages. »

Elisabeth BORNE, 1ère Ministre



« Depuis qu’on a réintroduit le Pacte, la Région a formé plus de 10000 jeunes. L’ancienne mandature a eu le luxe de priver La Réunion et les Réunionnais de plus de 100 millions d’euros par an dans le cadre du plan de formation du Pacte. Nous avons avec l’Etat signer un accord dans le bon sens. »

Huguette BELLO, Présidente de la Région