Revenir à la Rubrique LA REGION REUNION Visite ministérielle La Conseillère Régionale en charge de la politique de la Santé, Laëtitia LEBRETON était ce lundi 28 novembre à Saint-Paul dans les locaux de l’EPSMR, Établissement Publique de Santé Mentale à La Réunion, auprès du Ministre de la Santé et de la Prévention, François BRAUN, du Préfet de La Réunion, Jérôme FILIPPINI, de la Députée, Karine LEBON, du Maire de Saint-Paul, Emmanuel SERAPHIN, le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé, Gérard COTELLON, le Directeur Général du CHU de La Réunion, Lionel CALENGE et du Directeur Général du CHOR et de l’EPSMR, Laurent BIEN.

L’occasion était donnée de présenter les dispositifs mis en place dans la prise en charge des patients au sein de l’EPSMR, des nouvelles expérimentations à venir et des futurs projets de l’Etablissement. Le Ministre s’est dit impressionné. « Cet établissement est un exemple de ce que l’on peut faire en psychiatrie. »

Laëtitia LEBRETON a salué « l’effort fait par le ministère d’aller à la rencontre autant du personnel soignants que du monde administratif, avec ce jour la visite des pavillons ouverts de l’EPSMR, qui a connu une profonde refondation sur ces 5 dernières années. »

La délégation ministérielle s’est ensuite rendue à la NORDEV dans le cadre du Conseil National de la refondation en Santé sur la continuité et permanence de soins, dont le thème est : « Garantir la continuité des soins et la réponse aux besoins des soins non-programmés. » Pour les acteurs du monde médical, « il faut remettre le patient au cœur de tout. » Pour Ericka BAREIGTS, Maire de Saint-Denis et Vice-Présidente de la Région, « comprendre sa santé, c’est de la prévention primaire. Il nous faut pouvoir construire ensemble la politique de santé, pour une meilleure coordination de tous les acteurs. » « La prévention est un enjeu majeur à La Réunion. Le CNR, c’est une boîte à outils pour répondre aux besoins de santé pour la population », nous dit le Ministre.

Le Ministre est ensuite allé à la rencontre des équipes médicales et administrative d’Artemis, Centre Médical de la Femme, rue Monthyon Saint-Denis. Auprès d’Evelyne CORBIÈRE, Conseillère Régionale, en charge de la lutte contre les discriminations, d’Ericka BAREIGTS et du Député Philippe NAILLET, le Ministre a pu découvrir un établissement de pointe en faveur des soins et de l’accompagnement de la femme.

La visite ministérielle s'est terminée à la maison de santé pluriprofessionnelle « La Caz Diabète » dans le secteur du Moufia.





