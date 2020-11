Visite ministérielle au Maïdo : « Nous ne lésinerons pas sur les moyens » pour circonscrire cet incendie

Le Ministre des Outre-mer, Sébastien LECORNU, s’est rendu au Maïdo immédiatement après son arrivé à l’aéroport de Roland Garros. Plus exactement au Poste de Commandement situé à proximité de la ligne des 1 800m.



Depuis ce vendredi 6 novembre, les sapeurs-pompiers essayent de neutraliser les multiples départs de feu. Plus de 175 hectares ont été réduits en cendres, avec eux, des espèces endémiques protégées.



Ce mardi 10 novembre, 150 pompiers sont engagés dans la lutte contre l’incendie. Le Ministre, lors de sa visite, promet des renforts humains dès ce soir.



Si le feu semble fixé, la situation demeure néanmoins fragile au Maïdo où le risque de reprise est important. « Nous sommes extrêmement dépendants des conditions météorologiques. On peut avoir des reprises de feu extraordinaires », précise le Ministre des Outre-mer.



Le bilan est finalement revu à la baisse, ce sont moins de 175 hectares qui ont été la proie des flammes depuis ce vendredi 6 novembre. Plutôt une bonne nouvelle. Afin de lutter contre les flammes et enrayer les départs de feu, le nombre de pompiers engagés est passé de 90 à 150 aujourd’hui.



En renfort aérien, le DASH 8 et cinq hélicoptères bombardiers d’eau tiennent les lignes de lisière les plus préoccupantes. Ils poursuivront leurs rotations durant la courte visite ministérielle.



C’est au Poste de Commandement que le point de situation a été réalisé peu avant midi en présence de La Maire de Saint-Paul, Huguette BELLO ; de la Députée Karine LEBON ; d’Emmanuel SÉRAPHIN, président du TCO et 1er adjoint à la mairie de Saint-Paul ; de Sébastien Guyon, délégué à la sécurité et à la police à la mairie de Saint-Paul ; du président du département et de la représentante de La Région Réunion.



Des renforts nationaux, soit 80 sapeurs-pompiers et sapeurs-sauveteurs du Sud de la France rejoindront La Réunion dans la nuit « afin de soulager et d’échelonner les effectifs du Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS). Nous ne sommes pas dans la même configuration qu’en 2010 et 2011. En 10 ans, il y a eu des efforts de formation réalisés. Du personnel autonome apte à gérer ce genre de crise, » avance le Ministre.



La Députée Karine Lebon, affirme attendre ce soutien « avec impatience. On a besoin de moyens humains. Même si le feu est contenu il faut toujours que l’on soit sous surveillance parce que ça peut repartir à n’importe quel moment il peut y avoir des points chauds souterrains, il ne faut pas sous-estimer ce feu ».



L’État promet également de reconstituer le stock de retardant, 36 tonnes arriveront dans les heures qui suivent. Crucial pour gérer une reprise de feu, ce retardant sera employé en cas d’autres « départs de feu qui peuvent se produire dans les jours qui viennent. La reconstitution du stock permettra aux pompiers d’intervenir très vite », explique le Ministre des Outre-Mer.



Concernant l’arrivée d’un second DASH8, le Ministre tient à préciser qu’au vu de la situation actuelle « au moment où je vous parle, l’arrivée d’un second DASH n’est pas d’actualité. Concernant les moyens engagés : moyens aériens, retardants, moyens humains (…) L’État ne regardera pas sur les moyens à déployer pour protéger les populations mais aussi la faune et la flore réunionnaise. » Et cela, même si les pompiers seront encore mobilisés 15 jours, si les conditions au Maïdo demeurent identiques à aujourd’hui.



« La biodiversité de notre île est une préoccupation constante. La préservée est notre devoir », précise Huguette BELLO qui se réjouit que la partie où vit le Lézard Vert n’a pas été touchée.



Sur le terrain avec les équipes d’intervention depuis plusieurs jours, la Maire de Saint-Paul pointe l’insuffisance de moyens dont dispose La Réunion dans la lutte contre les incendies et relance le projet de la caserne de pompiers qui devait voir le jour il y a plusieurs années à Saint-Paul, plus précisément à l’Éperon.



Elle affirme également son engagement plein et entier à soutenir les soldats du feu dans leur combat contre les flammes qui ravagent notre patrimoine culturel.



Quant à la nature de l’incendie, une enquête a été ouverte au parquet. Aucune piste, criminelle ou naturelle, n’est pour l’heure écartée.



La Ville de Saint-Paul reste mobilisée en fournissant un soutien logistique aux sapeurs-pompiers : local, eau, couchage, petit-déjeuner, déjeuner, dîner, collation salée…



Aussi, il est rappelé à la population de ne pas emprunter la route forestière qui mène au Maïdo. La Police Municipale a en effet dressé plusieurs barrages afin de faciliter le passage des véhicules de secours.



Toute la Ville de Saint-Paul reste solidaire dans cette épreuve.