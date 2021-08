A la Une .. Visite ministérielle à Mayotte : "Quel foutage de gueule envers les Mahoraises et les Mahorais!"

À l’occasion de la visite ministérielle de Sébastien Lecornu et Gérald Darmanin à Mayotte, le collectif Mayotte en SousFrance réagit. Ces derniers estiment que cette visite n’est que purement électoraliste à un an de la présidentielle et que le gouvernement n’a pour l’instant montré que du « mépris » pour le 101e département.

Par GD - Publié le Samedi 28 Août 2021 à 10:29

Le communiqué :

Visite interministérielle ou vacances interministérielles dans l'un des plus beaux lagons au monde ?

Après plusieurs mois, plusieurs semaines et plusieurs jours dans la terreur que subit les habitants de Mayotte et a quelques mois de la fin du quinquennat du Président Macron, le ministre des Outre-mer et de l’intérieur se sont tout d'un coup rappeler qu'il existe Mayotte, le 101e département français qui est en proie à des violences inhumaines et inadmissibles. En effet, Mayotte est le département d'outre-mer le plus réputé en termes d'insécurité. Effectivement Mayotte connaît une forte hausse de la criminalité, de la délinquance et d'agression sans précédent.



Combien d'innocents agressés et combien en sont morts ? Combien vivent dans la peur et dans l'angoisse permanente en empruntant le chemin de l'école ? Car même les écoles ne sont pas épargnées par l'insécurité avec l'exemple de Miki assassiné lâchement par des coups de ciseaux à sa sortie du lycée. Combien sont confinés chez eux tous le soir par peur des représailles ? Combien vivent avec des séquelles ?



Quelques mois avant l'élection présidentielle, M. Sébastien Lecornu, ministre des Outre-mer et Mn Gérard Darmanin, ministre de l'Intérieur décident de se rendre à Mayotte. Ils ont l'intention d'aborder de question de l'insécurité, de l'immigration clandestine ou encore le fameux projet de Loi pour Mayotte. Quel foutage de gueule envers les Mahoraises et les Mahorais !! Comment se fait-il que depuis tous ces années n'aient pas apporté des réponses concrètes et des messages forts aux récidives qui commettent ces actes odieux ? Comment se fait-il que l'état n'ait pas envoyé un message fort au Gouvernement comorien qui encourage cette immigration clandestine ? Comment se fait-il que depuis qu'ils sont nommés ministres, ils n'aient pas réagi ni pris en considération nos messages à travers les médias ?



Alors que des agressions répétitives avaient lieu en Petite-Terre, le ministre s'est dépêché pour se rendre à l'île Maurice alors que Mayotte la population était très terrifiée. Quel mépris et quelle hypocrisie en justifiant son acte par la crise sanitaire alors que M. Lecornu s'est permis à plusieurs reprises de se rendre La Réunion et Maurice. La vie des Mahorais et des Mahoraises ne compte peut-être pas pour eux ? Vous n'avez pas assisté à une population en danger !! Pourquoi vouloir embobiner de mensonge les Mahorais avec un projet de loi alors que nous savons pertinemment qu'un tel projet de loi ne peut pas être voté du jour au lendemain?



Nous avons donc un message à Messieurs les Ministres, les Mahorais sont pas naïve que vous le croyez. Les tensions sont fortes à Paris, n'est-ce pas ce pour quoi vous venez a Mayotte ?? Nous vous souhaitons donc un bon séjour à Mayotte et profitez bien de vos vacances à l'île aux Parfums.



