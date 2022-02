Visite ministérielle - Sébastien LECORNU reçu par la Présidente de Région Huguette BELLO

L’appel de la collectivité régionale a été entendu. Par un courrier remis par le ministre et signé par le Premier ministre Jean Castex, l’État s’engage solennellement à accompagner financièrement l’achèvement du chantier de la Nouvelle Route du Littoral.



Le gouvernement a également confirmé qu’il soutiendra la Région Réunion dans la mise en œuvre de la solution choisie par l’exécutif régional, celle du viaduc, pour finir le deuxième tronçon de la NRL, entre la Grande Chaloupe et La Possession.



L’engagement de l’État aux côtés de la Région Réunion va se matérialiser par un nouvel accord de partenariat qui sera signé dans les prochaines semaines. Après des années de tergiversations et de choix aux conséquences lourdes, le chantier de la NRL est enfin en mesure de repartir sur de bons rails.