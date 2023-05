Visite ministérielle : "SOS gramounes isolés" demande une allocation de garde de nuit

Le communiqué :



Si le problème du logement est majeur ici à la Réunion, notamment pour nos Anciens sans grands moyens, souvent lié entre autres à une absence d’emploi et au départ prématuré des enfants de leur foyer,



Nous tenions à attirer votre attention sur une action de « co-habitation solidaire » que nous avons initiée il y a 7 ans au profit des personnes âgées isolées d’une part, de personnes seules en recherche de logement d’autre part…



Le concept est simple : la personne âgée isolée offre gratuitement une chambre meublée chez elle à quelqu’un qui en retour va lui offrir un maximum de 2h de son temps en début de soirée (conversation/repas en commun/ soirée TV / jeux…) pour briser sa solitude (46 % d’entrée en dépression selon l’étude « gramoune care » de 2018 commandée par l’A.R.S sur 800 patients réunionnais) et une présence de nuit en semaine (12000 décès par chûte la nuit en france /an)



Ce concept remporte un réel succès auprès des « aidants épuisés » qui nous sollicitent de plus en plus mais aussi des personnes seules, peu argentées, sans cautions solidaires : un concept donc « gagnant-gagnant ». Les familles sont rassurées par un protocole sérieux (appel téléphonique à l’association puis au référent de la personne âgée, rencontre, période d’essai de 10 jours pour recadrer, extrait de casier judiciaire n°3, contrat de co-habitation solidaire co-signé, visites interdites durée minimale de 3 mois..). Il nous a valu par ailleurs sous mon nom « l’ordre du mérite départemental » en 2018.



Au niveau de l’État, nous aimerions que soit proposée aux « accompagnant(e)s » puis votée une « allocation de garde de nuit » de 600 à 800€ pour permettre à ceux-ci de pallier à leurs dépenses essentielles. Cette solution permettant à nos personnes âgées de rester plus longtemps chez elles -ce qu’elles désirent fondamentalement-, retardant leur entrée en EHPAD plus tardive, ce qui sera source d’économie pour nos institutions.



Vous remerciant de bien vouloir étudier cette proposition, la Réunion pouvant servir de zone test pour son application,

Nous vous prions de croire Monsieur le Ministre du logement en l’assurance de nos sentiments les plus respectueux



Patrice Louaisel

Psychologue

Président de l’association « SOS Gramounes isoles »

Ordre du mérite départemental en 2018