Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Visite ministérielle : Pap NDIAYE découvre le quartier de Roquefeuil L’inauguration du collège Roquefeuil se déroule ce jeudi 29 septembre 2022. Cette séquence s’inscrit dans la visite du Ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, Pap NDIAYE, à La Réunion. La première Adjointe de Saint-Paul, Suzelle BOUCHER, lui souhaite la bienvenue sur une terre apprenante et innovante.





Après l’inauguration, la première Adjointe de Saint-Paul, Suzelle BOUCHER, chargée de représenter le Maire de Saint-Paul, Emmanuel SÉRAPHIN, s’adresse au Ministre. La Municipalité est particulièrement sensible au fait qu’il vienne deux fois à Saint-Paul pour ce premier déplacement à La Réunion. Le représentant de l’État découvre en effet le cirque de Mafate, à l’ilet de Roche Plate.

À Roquefeuil, Pap NDIAYE découvre le collège, véritable réussite architecturale. Ce bel écrin s’inscrit dans un quartier en pleine évolution. Cet équipement structurant est déterminant pour le développement du territoire. Structurant car il contribue à rééquilibrer les effectifs sur le territoire et améliore ainsi l’apprentissage.



Structurant aussi car l’éducation est la pierre angulaire de l’avenir de notre jeunesse. Structurant encore car il est doté d’un gymnase de qualité qui favorise la pratique sportive. Le sport représente le facteur d’intégration sociale par excellence.

La stratégie de la Municipalité passe également par l’excellence éducative car pour apprendre à lire, écrire, compter, cliquer et respecter les autres, nos 13 000 écoliers doivent étudier dans un environnement stable, serein et répondant à leurs besoins.



C’est la logique du Plan éducatif global déployé à l’échelle des 7 Bassins de vie. Notre commune concentre de profondes inégalités entre les hauts, les mi-pentes et les bas. Notre territoire est rural et urbain. Ce qui suppose un investissement fort pour garantir le même socle pédagogique. C’est pour cette raison que notre commune, titrée Ville Amie des Enfants par UNICEF, attend un accompagnement volontariste de l’État. Ce soutien apparaît capital dans un contexte financier fortement contraint, explique Suzelle BOUCHER.

Cette visite représente une étape. “Dès maintenant, nous engageons avec vous la réflexion sur des sujets majeurs pour l’avenir des nouvelles générations. Nous avons à concevoir des solutions adaptées à nos spécificités”, ajoute la première Adjointe. Car à Saint-Paul, terre solidaire et inclusive, nous voulons une école pour tous. “Depuis votre arrivée, j’entend beaucoup parler d’inclusion. Je réaffirme que l’intégration des enfants porteurs de handicap représente une priorité pour notre Municipalité. Sur le territoire, nous actionnons tous les leviers pour favoriser l’inclusion des enfants porteurs de handicap”, détaille la première Adjointe, Suzelle BOUCHER. Cela se traduit notamment par l’ouverture d’une unité maternelle dédiée aux enfants présentant des troubles liés à l’autisme, l’installation d’ascenseurs ou l’investissement dans du matériel destiné au réseau d’aides spécialisés aux élèves en difficulté. À Saint-Paul, nous déclinons une stratégie pour garantir l’égalité des chances dans nos 66 écoles. Nous proposons une école où l’on apprend mieux, où l’on accueille mieux et où l’on mange mieux.



Des projets structurants ont été engagés dans cette logique. La cantine à un euro permet de garantir l’accès à un repas équilibre pour tous les enfants. Ce dispositif concerne déjà près de 5400 enfants. Cette mesure de justice sociale permet de préserver le pouvoir d’achat de la population.



Par ailleurs, pour favoriser la réussite, nos écoles sont connectées. 47 établissements disposent du label école numérique sur 94 écoles labellisées dans l'île. Une autre priorité concerne le Programme de Réussite éducative. Ce PRE, déployé dans les quartiers, montre une véritable efficacité. C'est une réussite car le décrochage scolaire reste une vraie préoccupation. Le soutien des partenaires est une condition sine qua non pour concrétiser cet objectif. "Je rappelle la nécessité d'un soutien fort de l'État. À l'instar de la future école de Roche Plate et de Grand Fond, nous devons bâtir avec vous une autre école à la Plaine à Marie-CAZE et à Saint-Gilles-les-Hauts. Vous l'aurez compris, l'éducation est prioritaire pour notre mandature. M. le Ministre, notre équipe reste naturellement à votre disposition pour poursuivre ces échanges. Vous trouverez en Saint-Paul, un partenaire impliqué et attentif", lance la première Adjointe à l'adresse du Ministre. Le Préfet de La Réunion, Jérôme FILIPPINI, la Sous-Préfète de Saint-Paul, Sylvie CENDRE, le Sénateur, Michel DENNEMONT, la Vice-présidente du Conseil régional, Céline SITOUZE, le Président du Conseil départemental, Cyrille MELCHIOR, la Présidente du Conseil Départemental des Jeunes, Émilie DEQUELSON, l'Adjointe aux Affaires scolaires, Nila RADAKICHENIN, participent aussi à ce rendez-vous tout comme la principale, Nathalie PULOU.





