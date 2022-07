Visite ministérielle : Les dossiers chauds qui attendent Darmanin

Si les transporteurs ont bien obtenu un rendez-vous avec Jean-François Carenco, le reste de la population aura une oreille attentive sur l'issue des pourparlers. Le sujet des carburants est explosif dans l’île et mieux vaut ne pas se risquer à en être l’étincelle.Mercredi, la Région et le Département ont annoncé une aide exceptionnelle pour ramener la bouteille de gaz à 15 euros jusqu’à la fin de l’année. Une mesure pansement dans l’espoir de mesures structurelles. Huguette Bello a également annoncé qu’elle demanderait aux ministres de maintenir le dispositif de remise de 15cts/litre.Les prix du carburant ont atteint un record dans le département. Avec 1,94€/litre pour le sans-plomb et 1,64€/litre pour le gazole, le tout avec la remise gouvernementale de 15 centimes, jamais les Réunionnais n’ont eu à débourser autant après un passage à la pompe.Si les prix restent plus bas qu’en métropole, utiliser cet argument pourrait très mal passer en raison du thème suivant.