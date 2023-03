Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Visite ministérielle : Isabelle Lonvis-Rome était au lycée professionnel de Vue Belle ce vendredi 31 mars Pour entamer sa première journée de visite dans notre île, Isabelle LONVIS-ROME, Ministre déléguée auprès de la Première Ministre, chargée de l’Egalité entre les femmes et les hommes, de la Diversité et de l’Egalité des chances s’est rendue ce vendredi 31 mars au lycée professionnel de Vue Belle à la Saline-les-Hauts de Saint-Paul en présence du Maire de la Ville, Emmanuel SÉRAPHIN, du Préfet de La Réunion, Jérôme FILIPPINI, du Président du Département, Cyrille MELCHIOR, de la secrétaire générale de l’UFR, Evelyne CORBIÈRE et de la rectrice de l’Académie de La Réunion, Chantal MANÈS-BONNISSEAU.

Durant ses deux jours à La Réunion, les questions de l’égalité, de la lutte contre le harcèlement et les violences conjugales et intrafamiliales seront abordées sous tous les angles en évoquant notamment l’éducation à la sexualité et à la vie affective. Pour l’occasion, l’établissement saint-paulois s’est vu remettre le label Egalité filles garçons, de niveau 3. Le niveau 3 atteste d’une expertise partagée par l’ensemble de la communauté éducative. Le niveau 1 reconnait un engagement de l’établissement scolaire et le niveau 2 marque l’approfondissement dans la démarche. Pour Isabelle Lonvis-Rome, sa venue dans un établissement scolaire n’est pas anodine mais marque la ferme attention de mettre en place un plan de sensibilisation et de prévention contre les violences sexuelles dans les écoles “Il faut commencer très tôt à éduquer, à faire de la prévention des violences sexuelles si on veut diminuer, sensiblement à terme, les violences faites aux femmes”, précise la Ministre qui a assisté à un spectacle des élèves avec Delixia PERRINE “Panser l’impensable”. En 2021, 180 lycéens de Vue Belle et de Trois Bassins ont été invités à devenir des acteurs de la prévention grâce à la compagnie de danse professionnelle saint-pauloise Escaladanse et leur projet « Prévenir l’ImpAnsable ». Cette pièce symboliquement forte s’inspire de la vie de Jacqueline Sauvage.





