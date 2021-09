Revenir à la Rubrique TCO Visite ministérielle : Clément Beaune félicite le TCO pour sa politique d’insertion





C’est dans le cadre de la Conférence sur l’avenir de l’Europe que le Secrétaire d’état a tenu à découvrir les projets du Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE) soutenus par le TCO et co financés par le Fonds Social Européen.



Clément Beaune, Secrétaire d’état chargé des Affaires Européennes a été accueilli ce matin au TCO, par Olivier Hoarau, Vice-Président du TCO, Maire de la ville du Port.C’est dans le cadre de la Conférence sur l’avenir de l’Europe que le Secrétaire d’état a tenu à découvrir les projets du Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE) soutenus par le TCO et co financés par le Fonds Social Européen. Des ateliers chantiers d’insertion (ACI) innovants et originaux ont été présentés à la délégation :

L’association Agame qui récupère de vieux ordinateurs, en reconstruit de nouveaux afin de les donner aux familles les plus démunies.

L’association 3I qui recycle le carton pour en faire des meubles, objets de déco, …

L’association An grèn koulèr qui a créé un jardin bio en plein centre ville du Port. La programmation du PLIE du TCO bénéficie d’une subvention du FSE sur une grande partie de ses actions. Cette subvention est indispensable pour la mise en œuvre des actions ayant pour objectif final l’emploi durable des personnes. C’est pourquoi, le Vice Président du TCO a interpellé le Secrétaire d’état sur le “détricotage” des programmes “qui risque de fragiliser la gouvernance partagée mise en place à La Réunion, qui pourtant fonctionne bien depuis 25 ans”.



Olivier Hoarau a aussi fait part de son inquiétude face à la baisse de -20 % des futurs programmes FSE et FEADER pour la période 2021-2027.



Le Secrétaire d’état a tenu à le rassurer sur ces questions, s’enthousiasmant “de voir ces projets concrets soutenus par l’Union Européenne” et soulignant “la réussite et l’importance des co financements et de ces partenariats”.

“Nous avons là une Europe concrète et utile qui accompagne, qui forme, qui transmet, à travers ces associations”

“L’enveloppe globale du FSE dans la programmation européenne 2021-2027, ne sera pas en baisse”, a certifié Clément Beaune, et de conclure : “Je veux me battre avec vous pour sécuriser les financements, pour accélérer les procédures”.

Le Plie du TCO



Depuis 2009, le TCO porte le PLIE.

Ce dispositif national cofinancé à hauteur de 80% par le Fonds Social Européen, est décliné sur chaque territoire de manière adaptés aux besoins des publics. Il s’agit d’un accompagnement renforcé de personnes éloignées de l’emploi (jeunes peu ou pas qualifiés, demandeurs d’emploi de longue durée, bénéficiaires des minimas sociaux ou toute personne rencontrant des difficultés particulières).



Un accompagnement dure en moyenne 24 mois et est ponctué d’étapes de parcours (emploi, formation, ateliers, stages, …) en fonction des besoins de la personne accompagnée. Environ 1 300 personnes sont chaque année accompagnées par le PLIE du TCO.



En parallèle, le TCO développe des actions à destination de ces publics (financement des ateliers chantiers d’insertion, de structures spécialisées dans la création d’activité, de dispositif d’insertion innovant, …) et à destination des structures de l’économie sociale et solidaire dans un double objectif de développement économique et de création d’emploi.



En chiffres :

Depuis 2014,

+ de 4 000 personnes accompagnées sur plusieurs années

+ de 1 300 sorties positives

+ 1 000 formations qualifiantes

budget moyen annuel annuel : 1 524 000 € Découvrez ci-dessous en vidéo les ACI An Grèn Koulér, Cyberun et les Palettes de Marguerite







