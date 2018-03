Visite guidée gratuite : "Saint-Paul, baie du meilleur ancrage" ce 10 mars

Ce samedi 10 mars, la ville d’Art et d’Histoire de Saint-Paul vous invite à une visite guidée gratuite sur le thème : « Saint-Paul, baie du meilleur ancrage ».



La ville de Saint-Paul est née de la mer. La baie offre un point d’ancrage sécurisé à l’abri du temps capricieux. Un espace portuaire et commercial s’est donc développé face aux nombreux débarcadères, et ce jusqu’au début du XXème siècle. Laissez-vous surprendre par le récit de notre guide-conférencier Alexandre.



Renseignements et réservation obligatoire au 0262.34.49.20 avant vendredi 09 mars 15h00. Passé ce délai, merci de nous contacter uniquement par email: patrimoine.culturel@mairie-saintpaul.fr



Après confirmation de réservation, rendez-vous à 8h00 devant l’hôtel de ville. N’oubliez pas d’apporter vos lunettes de soleil, une casquette et une bouteille d’eau.



Le service culturel – Mairie de St Paul