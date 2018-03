Visite guidée à vélo gratuite : "Le patrimoine défensif de St Paul" ce 10 mars

Ce samedi 10 mars, la ville d’Art et d’Histoire de Saint-Paul vous invite à une visite guidée à vélo gratuite sur le thème : « le patrimoine défensif de St Paul » de 13h30 à 15h30.



La Baie de Saint-Paul autrefois surnommée la Baie du meilleur ancrage, était considérée par les capitaines de navires comme le meilleur endroit de l’île pour jeter l’ancre. Au début du XVIIIème siècle avec l’introduction du café à Bourbon, la Compagnie des Indes prend la décision de fortifier l’île pour la protéger de tout ennemi éventuel venant du large.



Renseignements et réservation obligatoire au 0262.34.49.20 avant vendredi 09 mars 15h00. Passé ce délai, merci de nous contacter uniquement par email: patrimoine.culturel@mairie-saintpaul.fr



Remarques : Amener son vélo personnel et un casque de protection. Penser à apporter vos lunettes de soleil, une casquette et une bouteille d’eau.



La visite est déconseillée aux moins de 16 ans. Après confirmation de réservation, rendez-vous à 13h30 devant la maison Serveaux, 81 chaussée royale.



Le service culturel – Mairie de St Paul