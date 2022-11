Visite du secrétaire d'Etat chargé de la mer : Retour en images

Jeudi 24 novembre, le secrétaire d’État chargé de la Mer s'est rendu au Port pour découvrir l’installation d’un silo à glace. L'après-midi, Hervé Berville a découvert le projet du lycée de la mer et a visité des ateliers dédiés à la formation maritime. Il a ensuite participé à une réunion avec le Comité régional des pêches puis à l'usine de Réunimer.



Vendredi 25, Hervé Berville s'est rendu à Sainte-Suzanne pour une présentation des travaux du phare avant de prendre la direction de l'Ouest pour une visite de la base nautique, puis d'embarquer avec le Grand bleu pour une séquence en mer sur les thématiques de la protection des récifs coralliens, l'érosion côtières, les bassins versants et les requin.



La visite s'est achevée sur la signature d’une convention attributive de subvention sur le fonds d’Intervention Maritime et à la remise de la croix du mérite maritime à neuf récipiendaires sur l’Osiris II (dont le directeur adjoint du DMSOI et le directeur du CROSS).