Visite du port de plaisance de St Gilles les bains

Depuis le 1er septembre 2019, le TCO et sa régie ont procédé à diverses interventions et réparations sur le port de plaisance de St Gilles, comme le remplacement de manilles d’amarrage, le remplacement de nombreuses lattes sur les pontons, la remise aux normes de l’éclairage et de l’électricité des box pêcheurs, la remise à neuf des parkings et des éclairages solaires, la construction de rampes pour les PMR, la sécurisation d’escaliers, la remise en état des locaux techniques, la réorganisation de la gestion des déchets (suppression des compacteurs solaires, affectation de personnels dédiés à la propreté des zones poubelles), le renforcement des fréquences de nettoyage des sanitaires publics, même les weekends et mise en place d’équipements complémentaires (poubelles, miroirs, signalétique sur les quais,…) …