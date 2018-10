Communiqué Visite du ministre et du directeur général des finances publiques: "Une mise en scène méprisante"

Lors de sa visite à la Réunion, Gérald Darmanin , ministre de l'Action et des Comptes Publics sera accompagné du Directeur Général des Finances Publiques Bruno Parent . Il ne viendra que pour 24h du vendredi 5 au soir au samedi 6 octobre au soir ! Il visitera notamment le CFP de Champ Fleuri un samedi alors que le centre sera fermé … !



Tout cela n'aurait pu être qu'une plaisanterie, mais c'est la triste vérité … Solidaires Finances Publiques , première organisation syndicale de la DGFIP n'a pas été prévenue , nous avons appris les choses par oui dire … Quel mépris, vis à vis de nos collègues qui font face au public chaque jour, qui sont en train de batailler heure après heure pour préparer le prélèvement à la source, qui affrontent les inquiétudes , les angoisses, les colères et les désespoirs légitimes de nos concitoyens au quotidien !



Notre Directeur Général craindrait il les regards et les questions du public ? A qui fera t-on croire qu'une visite un samedi est un simple fait du hasard d'emploi du temps ? Notre Directeur Général estime manifestement que la souffrance des agents de la Réunion n'est pas digne de son attention et que voir un site en pleine activité est un risque qu'il refuse d'assumer.



Nous avons appris également que pour que cette mise en scène se déroule le mieux possible, la Direction locale cherche des volontaires parmi nos collègues de l'accueil pour être présents lors de cette visite !!! En tout cas, notre organisation tient à rappeler à tous que personne n'est tenu de se rendre à cette mascarade un jour ou nos services sont fermés !



Que penser d'ailleurs , de l'attitude de notre Direction locale dans de telles circonstances ? Quel dialogue pouvons nous donc avoir encore ?



Cette situation et cette décision porteront de lourdes conséquences dans les mois qui vont suivre . Notre administration est tombée bien bas .. . Pour Solidaires Finances Publiques , il n'y a pas de mot pour décrire ce qui va se dérouler ce 6 octobre 2018, à part colère et indignation …



Nous dénonçons fermement ces visites « éclair » qui n'ont comme seul objectif que de faire de la communication , en aucun cas, de prendre la mesure des vrais problèmes qui se posent autant au public qu'aux agents des Finances Publiques. La réalité du terrain n'intéresse pas nos élites . C'est une mise en scène tout aussi méprisante pour les collègues que pour les contribuables réunionnais . Les représentants de Solidaires Finances Publiques Réunion N.P Lu 91 fois





