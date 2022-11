A la Une . Visite du ministre de la Santé : Les médecins manifestent

Quelques dizaines de professionnels de la santé sont venus montrer leur mécontentement à la Nordev où le ministre François Braun est attendu à la mi-journée. Les médecins généralistes multiplient les grèves et réclament une révision du système de santé. Par SP - Publié le Lundi 28 Novembre 2022 à 11:43





Docteur Veerapen, président des médecins spécialistes à l'URM (Union générale des médecins), explique les problématiques rencontrées par les soignants : "On voit fleurir des délégations de taches pour la prise en charge des patients par les pharmaciens ou infirmiers. On est pas contre la délégation mais ils ne sont pas formés pour ça, il faudrait que cela soit fait avec la coordination d'un médecin."



Il déplore l'application d'une réforme nationale qui ne prend pas en compte les spécificités locales : "Le nouveau service d'accès aux soins est désigné pour la métropole où il y a moins de médecins traitants. Ce sont des investissements financiers mis à tort sur le dispositif."



"On demande également une hausse des rémunérations des médecins pour qu'on pusse s'équiper et faire face aux changements démographiques et apporter des soins de qualité. On rappelle que faire venir du matériel coûte plus cher qu'ailleurs", ajoute-t-il.





