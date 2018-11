Visite du lycée des Avirons

Réhabilitation du bâti scolaire et valorisation de la production locale

Pour permettre aux jeunes réunionnais de bénéficier d’un environnement de qualité pour leurréussite, la Région intervient aussi bien en matière de bâti qu’en matière de conditions de vie et d’apprentissage au quotidien.



Le Président Didier ROBERT a visité ce mardi, le lycée Antoine de Saint Exupéry des Avirons qui a fait l’objet de travaux de réhabilitation et d’extension en présence de René MONDON, Maire de la Commune et de Jean-Marc TOMBARELLO, Proviseur du Lycée.



Ce lycée accueille un millier de jeunes et les travaux sont achevés à ce jour. Les élus et les invités ont pu visiter les nouveaux aménagements réalisés. Après ces travaux de réhabilitation et d’extension, les surfaces utiles actuelles passent de 12 006 m² à 13 290 m² soit une augmentation de plus de 1 000 m². et plus de 9 millions d’euros ont été engagés pour cette opération.



Le travail mené pour la remise en état et la création de nouveaux espaces portait sur :



La remise à niveau technique (câblage, voiries…)



L’adaptation des locaux aux besoins pédagogiques :

* la construction de 8 salles de classes et bureau (R+1) y compris bloc vestiaires sanitaires pour la cuisine centrale et le self : 763 m²

* la construction d’un bâtiment polyvalent (R+1) pour les activités sportives : 521 m²,

* le réaménagement complet du parking lycée, avec Création de parking bus à l’extérieur del’enceinte du lycée



La réhabilitation de la cuisine centrale et du satellite : 3 300 repas produits par jour.



Des travaux de V R D (réalisation des parkings bus scolaires, professeurs, visiteurs..),d’amélioration du confort thermique et ravalement des façades.



Zoom sur le Bâti scolaire :

Le programme global de réhabilitation engagé pour les lycées de l’île représente un montant deprès de 350 Millions d’euros. Par ailleurs, afin de répondre à la croissance de la populationscolaire et accueillir les jeunes dans les meilleures conditions, la Région a programmé 3 nouveaux lycées à différentes dominantes pédagogiques étudiées et définies en cohérence avec les besoins du monde économique local :

> Le Lycée Nord : métiers de l’audiovisuel (ouvert en 2017)

> Le futur lycée des métiers de l’hôtellerie et du tourisme prévu dans le sud

> Le futur lycée des Métiers de la mer prévu dans l’ouest.



La Production locale dans les lycées :

En parallèle du travail engagé pour améliorer les infrastructures accueillant les lycéens, la Région a engagé en 2014 un travail avec l’ensemble des interprofessions de l’île afin de proposer davantage de produits frais et locaux aux jeunes dans les restaurants et cafétérias scolaires.



Concrètement, cela passe notamment par la relocalisation de l’alimentation, qui consiste à favoriser un approvisionnement de proximité afin de garantir la qualité, la diversité des produits et le respect de leur saisonnalité.



Parmi les projets menés chaque année, la Région Réunion a répondu à l’appel à projet du Ministère de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt sur le Programme National de l’Alimentation (PNA) et a présenté le projet « Lycéens, Consom’acteurs citoyens ». Ce dernier permet de développer des outils de sensibilisation et de mobilisation des lycéens sur des thématiques en lien avec l’alimentation : consommation locale, équilibre alimentaire, goût et gaspillage alimentaire.



Le projet « Lycéens, Consom’acteurs citoyens » a été sélectionné parmi 400 projets au niveau national et a reçu un prix à Paris en février 2016.



Ce mardi 13 novembre, quelques lycéens des 5 lycées pilotes ont présenté au Président de Région et à l’ensemble des équipes présentes aux Avirons, leur contribution à un Livret de Recettes réalisé par et pour les Lycéens accompagnés par des professionnels de la nutrition et les équipes encadrantes éducatives, dans le cadre du projet « Lycéens, Consom’acteurs citoyens ».