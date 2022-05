Visite du foyer d’accueil médicalisé Alice Verdin

Ce jeudi 19 mars, Cyrille Melchior, Président du Département s’est rendu au foyer d’accueil médicalisé d’Alice Verdin qui accueille 30 résidents porteurs de handicap sévère.



Lieu de soin situé dans les hauts de Saint-Denis, le FAM Alice Verdin offre, depuis peu un nouveau cadre de vie, à ses occupants permanents et des conditions de travail améliorées aux personnels soignants grâce à une série de travaux qui ont débuté ces dernières semaines.



Cyrille Melchior accompagné des services du Département, pilotes dans ce projet de réhabilitation, a tenu à visiter l’aile rénovée du bâtiment puis faire un point sur la dernière tranche de travaux à engager. La priorité a été donnée à la réfection des 32 chambres, 16 douches et 32 sanitaires équipant l’établissement.



Le Président a précisé le contexte et les enjeux de ces travaux : « La structure devait être améliorée, les chambres revues de façon accueillante, l’hygiène et la sécurité sont prioritaires. Je salue la collaboration qui a pu se construire entre les services du Département et l’association Frédéric Levavasseur en charge du foyer. Nous devons rester attentifs aux conditions d’exercice des personnels ; nous veillerons à l’entretien et la rénovation des structures bâtimentaires. »



Les services suivront avec attention la conduite de ce chantier qui durera jusqu’en septembre 2022. Travaux de maçonnerie, menuiserie, ferronnerie, et de ravalement de façade sont au programme pour un mieux vivre des résidents. Le Département a également accordé une enveloppe budgétaire à l’embellissement des extérieurs pour les espaces de loisirs et de promenade.