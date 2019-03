Visite du centre de tri du Port et du site d’enfouissement de Pierrefonds ce mercredi 6 mars

Le saviez-vous ?

Le site d’enfouissement de Pierrefonds existe depuis 1987 et stocke plus de 2 millions de tonnes de déchets dans ses alvéoles.Géré par le syndicat mixte de traitement de déchets Ileva Réunion , qui regroupe le TCO , la Civis , et la Casud , il est l’unique zone d’accueil pour les déchets des deux micro-régions sud et ouest.