Visite du Village by CA

Véritable temple dédié à l’innovation et à l’accélération de startup, le Village by CA est un bâtiment bioclimatique de plus de 4000m2. Il s’agit d’un espace collaboratif, entièrement équipé et connecté pour accueillir de jeunes startups locales et innovantes. Espace de coworking, espace de détente, terrasses, bistro, salle de sport, amphithéâtre... autant d’équipements sur site pour permettre aux startup de travailler dans les meilleures conditions. Le Village by CA est ouvert 24h/24 et 7jours/7.



Le réseau Village by CA compte 40 sites sur le territoire national. Plus de 1 200 startups au total ont déjà bénéficié de l’accompagnement de ce dispositif. L’objectif des villages est de relier les startups entre elles pour démultiplier les opportunités de business pour toutes les parties prenantes.