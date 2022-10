Visite du S.A. Agulhas II, navire océanographique sud-africain, au profit de la section océan Indien de la Fédération Nationale du Mérite Maritime

A l’occasion de l’escale à La Réunion les 13 et 14 octobre 2022 du S.A. Agulhas II, la SOI-FNMM a pu visiter ce navire de recherche sud-africain qui est l’un des plus grands et des plus modernes au monde. Ce navire océanographique et brise-glace d’approvisionnement polaire a été affrété pour une durée de deux mois pour une mission scientifique dans l’océan Indien occidental par la Société des Explorations de Monaco.



Construit en 2012 en Finlande, ce bâtiment appartient au Département de la forêt, des pêches et de l’environnement (DFFE) d’Afrique du Sud. Il mesure 134 mètres de long et 22 mètres de large. Il est alimenté par un système diesel-électrique d’une puissance de 12 000 KW. Armé par 44 membres d’équipage, il peut accueillir cent passagers.



Au cours de cette mission, le S.A. Agulhas II effectuera un périple d’environ 7300 milles nautiques, soit 13 500 km, et embarquera 85 scientifiques d’une vingtaine de nationalités, dont deux membres de la SOI-FNMM : le Dr Francis Marsac, chercheur de l’IRD en résidence aux Seychelles, chef de la mission scientifique sur le banc Saya de Malha, et Stéphane Ciccione, directeur de l’Observatoire des tortues marines Kélonia.



L'expédition couvrira la zone située entre La Réunion, Maurice et les Seychelles avec un triple objectif :



- comprendre, par une approche scientifique multidisciplinaire, l'état et le fonctionnement de l'écosystème de la zone explorée et conseiller les parties prenantes par une approche scientifique holistique (science de la durabilité) ;

- partager les enjeux et les connaissances avec le plus grand nombre de personnes grâce à un ambitieux programme de sensibilisation ;

- mobiliser les gouvernements, par le biais de l'action diplomatique, en mettant à disposition des informations et des analyses pour soutenir la gestion durable des zones maritimes.



Conçu pour le soutien du programme antarctique de l’Afrique du Sud, ce navire est doté de nombreux laboratoires et équipements destinés aux opérations océanographiques et à la recherche marine, environnementale, biologique et climatique. Il constitue un outil puissant et efficace pour la recherche pluridisciplinaire.



A l’occasion de cette escale à La Réunion, et à l’invitation de la Société des Explorations de Monaco, des membres de la SOI-FNMM, après avoir été accueillis par M. Gilles Bessero, membre du conseil d’administration et directeur de l’équipe opérationnelle de cette société, et par M. Didier Théron, responsable médiation, ont eu le privilège d’effectuer une visite guidée de ce navire : passerelle, hangar hélicoptère, laboratoires scientifiques, apparaux techniques tels que la bathysonde…



Précisons que la Société des Explorations de Monaco est une plateforme au service de l’engagement de Son Altesse Sérénissime le Prince Albert II de Monaco en matière de connaissance, de gestion durable et de protection de l’océan, et que le président du conseil d’administration de cette société est depuis août 2020 M. Pierre Dartout, Ministre d’Etat de la Principauté de Monaco, ancien préfet, qui fut entre 1983 et 1985 secrétaire général de la préfecture de La Réunion pour les affaires économiques.