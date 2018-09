<<< RETOUR La Réunion Positive

Visite du Président de Région au CREPS de la Plaine des Cafres Le Président de Région Didier ROBERT, en présence de l’élue déléguée au Sport Yolaine Costes et du Directeur du CREPS Monsieur Jean-Paul BRUNA, a rencontré ce vendredi les jeunes sportifs du CREPS de la Plaine des Cafres.

Dans son discours, le Président de Région a réaffirmé la volonté de la collectivité de valoriser la jeunesse, les talents et l’excellence réunionnaises. "Je souhaite que chaque Réunionnais puisse bénéficier des conditions les plus favorables à sa réussite, développer ses talents, réussir dans sa passion, trouver sa place dans la société et contribuer au bien commun " a déclaré Didier ROBERT.



La Région a investi dans des travaux très importants d’isolation de la toiture et deremplacement du sol sportif du gymnase du CREPS de la Plaine des Cafres, un chantier devenu prioritaire pour les activités sportives des pensionnaires.



Depuis le transfert des compétences du CREPS à la Région en 2016, la collectivité a acté un financement des études de travaux de réhabilitation à hauteur de 900 000 euros et un investissement à terme de 46 millions d’euros pour les deux principaux sites du CREPS - la Plaine des Cafres et Champ-Fleuri- les piliers du futurs IRSOI (Institut Régional Sportif de l’Océan Indien). Cette structure, très attendu par les acteurs du mouvement sportif local, visera à former les sportifs de haut niveau en partenariat avec les Ligues, Comités et Clubs, et pour faire de La Réunion le hub régional de l’excellence sportive dans l’océan Indien.



"Je veux vous assurer que la Région Réunion restera pleinement engagée pour accompagner le milieu sportif à La Réunion pour la pratique du grand public et pourla professionnalisation et l’excellence. Pour que La Réunion reste une terre de champions" a rajouté le Président de Région.



La collectivité poursuit en ce sens l’accompagnement des jeunes sportifs locaux, disposant d’un potentiel sportif reconnu, souhaitant pouvoir concilier étudessecondaires tout en continuant une carrière sportive de haut niveau.



