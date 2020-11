Visite du Président de Région à Saint-Leu

Ce jeudi 05 novembre, le Maire, les élus et les directeurs de service de la Ville de Saint-Leu ont accueilli le Président de Région et son équipe pour une visite institutionnelle.



Le Président de la Région Réunion et son équipe ont visité hier de La Ville de Saint-Leu, une première depuis plusieurs années. Dans un premier temps, le représentant de la Région et l’édile de la ville se sont rendus dans l’école du centre équipée de la climatisation solaire en présence des équipes administratives et de l’Inspecteur d’Académie ainsi que les représentants des services techniques et des entreprises porteuses du projet de climatisation.



D’autres projets ont été évoqués comme le projet phare du Grand Stella, le nouveau poumon vert de Saint-Leu. Grâce à la mise à disposition du foncier actée par la convention, la Ville pourra végétaliser 60ha entre Stella et Pointe au Sel avec la plantation de 100 000 arbres.



Le passage par le front de mer a permis d’évoquer les problématiques du développement des activités nautiques et portuaires. A la médiathèque Baguett’, récemment ouverte au public, les élus ont pu assister à la projection au sein de l’auditorium d’une présentation de l’opération d’aménagement Saint-Leu Océan qui verra la création de logements sociaux, privés et d’équipements publics à l’entrée sud du Centre-ville.



Le Maire a également présenté au Président de Région les enjeux de la modernisation des accueils au sein d’un bâtiment patrimonial d’exception, l’Hôtel de ville de Saint-Leu .



Au terme de cette visite, Le Président de Région a souligné que Saint-Leu, véritable « pépite » sur la carte de La Réunion méritait pleinement un accompagnement de toutes les collectivités compétentes. Le Maire de Saint-leu a rappelé sa volonté d’unir toutes les énergies pour le développement de la ville et dans l’intérêt des saint-leusiens.



Des contacts, des échanges, des présentations de projets et surtout la signature d’une convention de partenariat entre les deux collectivités ont rythmé cette matinée. En effet, la signature de la convention, point d’orgue de cet axe partenarial a permis d’acter les prochains investissements à hauteur de 30 millions d’euros.