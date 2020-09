Visite du Port de Saint-Gilles les Bains, les efforts doivent persister dans la gestion du site

La Maire de Saint-Paul, Huguette Bello, le Président du TCO et premier adjoint à la Ville de Saint-Paul, Emmanuel Séraphin et M. Guylain Moutama-Chédiapin, conseiller communautaire du TCO, Adjoint délégué à la mer, se sont rendus au port de Saint-Gilles-les-Bains le vendredi 11 septembre afin de constater des améliorations apportées au site après un an de gestion de l’intercommunalité, gestion qui revenait, jusqu’au 1er septembre 2019, à la CCIR.



Cette visite a été l’occasion pour les élus de faire le point sur les travaux effectués par la Régie des Ports de Plaisance du TCO depuis septembre 2019 et aussi d’échanger avec des amodiataires.



Plusieurs projets ont été réalisés afin de sécuriser les usagers du port et de la mer tels que le remplacement de manilles d’amarrage et des lattes sur les pontons, la remise aux normes de l’éclairage et de l’électricité des box pêcheurs, la remise à neuf des parkings et des éclairages solaires, la construction de rampes pour les PMR, la sécurisation d’escaliers, la remise en état des locaux techniques ou encore la réorganisation de la gestion des déchets.



Malgré les travaux déjà réalisés par l’intercommunalité, il reste encore des pistes d’amélioration avec en priorité, la remise aux normes des bâtiments qui, pour certains, sont dans un état de dégradation avancée. La communauté d’agglomération a lancé des audits techniques qui ont d’ores et déjà permis de signaler et de faire réparer des désordres menaçant gravement la sécurité des usagers.



Pour gagner en attractivité, le TCO et la Ville de Saint-Paul accompagneront les projets de création et de développement de clubs de plongée et de loisirs nautiques avec la possibilité, pour ces structures, d’adapter leurs activités en nocturne.