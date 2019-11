Mail Visite du PDG de l'INSERM





Ci-dessous quelques photos de la séquence d'aujourd'hui Du 05 au 07 novembre, M. Gilles BLOCH, président directeur général de l'INSERM (Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale) est à La Réunion pour une visite des laboratoires de recherche au sein desquels le prestigieux organisme de recherche national est impliqué.Localement , il s'agit notamment de- deux unités mixtes de recherche conjointe avec l'Université de La Réunion- d'une structure conjointe avec le CHU de La RéunionÀ l'occasion de sa visite, une convention d'accueil en délégation d'enseignants chercheurs de l'Université au sein de l'INSERM prévoyant également l'intégration d'un nouveau chargé de recherche a été signée ce mercredi 06 novembre au CYROI entre le M. Gilles BLOCH et M. Frédéric MIRANVILLE, président de l'Université de La Réunion.Ci-dessous quelques photos de la séquence d'aujourd'hui















