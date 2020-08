Revenir à la Rubrique LA REUNION POSITIVE Visite du Nouveau Pont de la Rivière des Galets Le Nouveau Pont de la Rivière des Galets (NPRDG) en chantier aujourd’hui devrait être livré avant la fin de cette année pour permettre d’améliorer la circulation dense entre Le Port et Cambaie de cet axe très fréquenté. Cet ouvrage viendra ainsi sécuriser la traversée de la rivière en remplacements des 2 ouvrages existants.





L’année 2019 a permis de finaliser l’ensemble des appuis de l’ouvrage (4 piles en rivière et 2 culées en rive déjà commencés l’année précédente) puis de mettre en place la charpente métallique qui vient dʼaccueillir le tablier. Les dalles préfabriquées posées sur les poutres en métal ont été posées sur le tablier amont (pour les futures voies du sens St-Paul -> St-Denis) en fin d’année 2019. Parallèlement le bassin d’assainissement en rive droite a été finalisé.



A ce jour, malgré l’interruption de près de 2 mois à compter de mi-mars 2020, le chantier arrive dans sa phase finale en vue de la mise en service des nouvelles infrastructures. A fin juillet, l’ensemble des 2 tabliers ont été réalisés, les terrassements et réseaux aux extrémités de l’ouvrage sont en cours. Il reste essentiellement à réaliser :

les barrières latérales de l’ouvrage

les réseaux d’assainissement et caniveaux sur ouvrages

l’étanchéité et les enrobés sur les 2 tabliers

les raccordements aux voies existantes.



Fin 2020, les usagers pourront circuler par cette nouvelle infrastructure multimodale moderne et sécurisée.

Une fois le nouveau pont mis en service, le pont métallique existant sera déconstruit en 2021, tout comme les anciennes voies en extrémités des anciens ouvrages.



« Nous sommes très satisfaits de la cadence de ce chantier… nous sommes dans le calendrier et restons très exactement dans lʼenveloppe budgétaire qui avait été votée… Lʼobjectif de cet ouvrage est dʼamener une circulation plus adaptée, une plus grande facilité de circulation sur cet axe qui est traversé chaque jour par près de 70 000 usagers... »

Didier Robert, Président de la Région Réunion Il accueillera avec 3 voies dans chaque sens, complétées par un axe modes doux côté mer de plus de 3 mètres de large pour les piétons et les 2 roues. Ce nouveau pont dimensionné pour résister aux crues majeures de la rivière et aux phénomènes météorologiques les plus intenses, permettra aux usagers de circuler sur des voies adaptées et confortables.L’année 2019 a permis de finaliser l’ensemble des appuis de l’ouvrage (4 piles en rivière et 2 culées en rive déjà commencés l’année précédente) puis de mettre en place la charpente métallique qui vient dʼaccueillir le tablier. Les dalles préfabriquées posées sur les poutres en métal ont été posées sur le tablier amont (pour les futures voies du sens St-Paul -> St-Denis) en fin d’année 2019. Parallèlement le bassin d’assainissement en rive droite a été finalisé.A ce jour, malgré l’interruption de près de 2 mois à compter de mi-mars 2020, le chantier arrive dans sa phase finale en vue de la mise en service des nouvelles infrastructures. A fin juillet, l’ensemble des 2 tabliers ont été réalisés, les terrassements et réseaux aux extrémités de l’ouvrage sont en cours. Il reste essentiellement à réaliser :les barrières latérales de l’ouvrageles réseaux d’assainissement et caniveaux sur ouvragesl’étanchéité et les enrobés sur les 2 tabliersles raccordements aux voies existantes.Fin 2020, les usagers pourront circuler par cette nouvelle infrastructure multimodale moderne et sécurisée.Une fois le nouveau pont mis en service, le pont métallique existant sera déconstruit en 2021, tout comme les anciennes voies en extrémités des anciens ouvrages.« Nous sommes très satisfaits de la cadence de ce chantier… nous sommes dans le calendrier et restons très exactement dans lʼenveloppe budgétaire qui avait été votée… Lʼobjectif de cet ouvrage est dʼamener une circulation plus adaptée, une plus grande facilité de circulation sur cet axe qui est traversé chaque jour par près de 70 000 usagers... »















Dans la même rubrique : < > Visite d’équipements aux Avirons NRL : Nouvelle Route du Littoral