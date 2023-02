Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Visite du Ministre délégué aux Outre-mer, Jean-François Carenco, dans le studio d’animation Gao Shan Pictures à Mont Roquefeuil Le Maire de Saint-Paul, Emmanuel SÉRAPHIN, a accueilli au studio d’animation Gao Shan Pictures à MontRoquefeuil pour son troisième et dernier jour de visite, le Ministre délégué aux Outre-mer, Jean-François CARENCO. Pour visiter ce fleuron saint-paulois en matière de cinéma d’animation, il était accompagné ce samedi 18 février du Préfet de La Réunion, Jérôme FILIPPINI, du Sénateur Michel DENNEMONT et de Cyrille MELCHIOR Président du Conseil Départemental. L’occasion de valoriser le 7ème art local, ses emplois, son haut niveau et ses pépites.

C’est à 11h30 que la visite du studio d’animations Gao Shan Pictures a débuté ce samedi 18 février. Implanté à Saint-Gilles-les-Bains, dans le quartier de Carosse, ce studio emploie près de soixante-dix personnes à La Réunion et une trentaine dans sa filiale à Angoulême. On ne tarit plus d’éloges sur ce studio d’animation qui a notamment travaillé sur le long métrage d’animation, Le Petit Nicolas sorti en septembre 2022. Ce film a fait partie de la sélection officielle du Festival de Cannes 2022 et a remporté le Cristal du long-métrage au Festival d’Annecy en juin dernier. Depuis son ouverture en 2014, le studio s’illustre et s’impose comme un incontournable de la sphère du cinéma d’animation français. Ces productions offrent un rayonnement et une visibilité de dimension internationale à Saint-Paul. Cette exposition permet de valoriser l’identité réunionnaise dans le monde entier. GAO SHAN PICTURES a aussi été sélectionnée avec une vingtaine d’autres sociétés françaises à fort potentiel de développement pour intégrer l’Accélérateur Cinéma Audiovisuel mis en place par la BPI et le CNC en partenariat avec HEC.



Saint-Paul, sans conteste terre des talents et des créativités



Cette entreprise innovante participe à dynamiser la filière du cinéma, du cinéma d’animation et de l’audiovisuel sur le territoire saint-paulois, mais aussi bien au-delà. Ce secteur en pleine évolution se professionnalise pour devenir créateur de valeurs. Après la visite des studios, une séance d’échange s’est déroulée en Visio avec le créateur de Gao Shan Pictures, Arnauld BOULARD. L’occasion d’évoquer les nombreux leviers à actionner pour favoriser le soutien à ces filières artistiques et culturelles. Avant de conclure cette visite, la jeune Sarah DUFOUR, lauréate du concours de comédie pour les jeunes talents,“P’tit As du casting” a été accueillie par la délégation. Du haut de ses 11 ans, celle qui rêve depuis toute petite de devenir actrice, a décroché grâce à ce concours son premier rôle à la télévision auprès de Jean-Luc REICHMANN et un contrat d’un an auprès d’un agent artistique. La Jeune Sarah DUFOUR et le studio d’animation Gao Shan Pictures démontrent, une fois encore, le haut potentiel des Réunionnais dans ces domaines artistiques.







Dans la même rubrique : < > Anise Rita Boucher fête ses 100 ans Gayar nout’ Kartyé : zoom sur Villèle