Visite du Ministre de l’Outremer : L’agriculture au cœur de la 2ème journée de visite

Avant de se rendre à la Petite Ile pour visiter une exploitation agricole, Jean-François Carenco, ministre délégué chargé des Outre-mer, s’est rendu au Département pour rencontrer Cyrille Melchior. Le Président de la Collectivité et les Vice-présidents ont pu échanger avec le ministre sur les différents dossiers qui concernent le territoire réunionnais. Un entretien privé entre Jean-François Carenco et Cyrille Melchior a ponctué ce début de matinée. La délégation a ensuite pris la direction de la Petite Ile.



C’est autour d’un petit-déjeuner que le ministre, le préfet et le président du Département ont abordé les problématiques importantes pour les Réunionnais. « L’échange avec le Président du Département a été large. Ici le Département a des compétences fortes, il a même une compétence agricole avec la gestion du FEADER. On a parlé culture, logement, agriculture, écologie et solidarité. On essaie de faire dans le concret, une fois que l’on est d’accord, l’Etat se met derrière les responsables. Avec Cyrille Melchior, on a la chance d’avoir un responsable, un vrai, donc on sera derrière lui. » Un échange fructueux qui a permis au ministre de mieux appréhender la situation sociale des familles réunionnaises. Pour Cyrille Melchior, cet entretien est essentiel pour que Paris vienne en appui des politiques publiques mises en place par le Conseil départemental : « C’est un plaisir pour moi de recevoir le ministre des outremers. Bien évidemment, nous avons évoqué comme il l’a dit, des sujets d’importances capitales pour les réunionnais. Notamment avec la politique de logement. A La Réunion, il est question des efforts de rattrapage de réhabilitation des logements. Nous avons aussi parlé de formations puisque nous avons besoin de former des cadres réunionnais pour occuper des postes à responsabilité notamment dans la fonction publique. Il a été question de l’agriculture et des sujets qui vont être abordés ce matin, et bien entendu de la transition écologique avec le plan emblématique de 1 million d’arbres pour lequel le Département pourra bénéficier du soutien financier de l’Etat à travers des fonds dédiés. Ce sont des sujets qui relèvent du social, de l’aménagement et de la transition écologique ».



La délégation s’est ensuite rendue sur l’exploitation de Joël Sorres à la Petite Ile pour échanger avec les agriculteurs de la filière fruits et légumes. L’occasion également pour le ministre de rencontrer les membres des organisations professionnelles et les représentants de la chambre d’agriculture. « J’ai découvert la diversité, la qualité, la beauté de ce qui se produit ici et bien évidemment sur d’autres exploitations. Pour l’agriculture, il y a le prix des intrants qui est fort. On va écouter les maraichers, les agriculteurs, je vais essayer de trouver avec eux et le préfet les bonnes procédures pour les aider comme il faut. On ne laissera pas tomber les agriculteurs. Ceux qui sont impactés ne sont pas tant les consommateurs réunionnais mais les producteurs. On a un bouclier qualité prix qui fait son effet et une inflation plus faible qu’en métropole. Il n’y a pas de solutions immédiates. J’ai deux sujets qui me questionnent : pourquoi l’image de ces beaux produits est à peu près nulle en métropole ? Autre constat, on n’est pas assez bon dans la transformation. On a la chance d’avoir un FEADER disponible, il faut qu’on travaille là-dessus. »



Pour Cyrille Melchior, « il y a beaucoup d’interrogations autour des filières fruits et légumes, les professionnels s’interrogent et il était important que le ministre vienne à la rencontre des acteurs, des agriculteurs et des producteurs mais aussi ceux qui ont structuré les filières à La Réunion. Nous sommes tous mobilisés autour de nos agriculteurs car il y a de la qualité, de la quantité mais il y a des difficultés par rapport à la vie chère et à la main d’œuvre. Nous sommes là pour les accompagner et le message du ministre est que l’Etat et le Conseil départemental sont résolument mobilisés pour les accompagner. Nous pensons notamment aux filières d’élevages. Il y a des parts de marché qui peuvent être conquises. Il y a aussi le marché des cantines, le Département fait beaucoup d’efforts chaque année pour augmenter la part des produits locaux dans la fabrication des repas dans les collèges. Nous venons de lancer la marque 100 % La Réunion, c’est aussi une façon d’exprimer notre soutien au monde agricole, donc cette visite tombe à point pour rappeler notre soutien et celui de l’Etat au monde agricole. »



Une matinée qui s’est achevée avec la visite de la CILAM (Compagnie Laitière des Mascareignes) où s’est déroulée une rencontre avec les acteurs de la filière lait et élevage. Un déjeuner de travail a ensuite réuni les acteurs du monde agricole. L’occasion de revenir sur les enjeux de la souveraineté alimentaire, sur les plans de filière et sur le plan d’autonomie alimentaire qui est en cours d’élaboration.