Visite du Ministre de l’Outre-Mer au Palais de la Source : Le Président Cyrille Melchior est "satisfait du dialogue avec l’État"

Au terme de sa visite à La Réunion, le ministre de l’Outre-mer Sébastien Lecornu s’est rendu au Conseil départemental où il a été accueilli chaleureusement par le Président Cyrille Melchior et plusieurs Vice-présidents, le mardi 15 février. « C’était l’occasion pour nous de faire un bilan des chantiers lancés dans le cadre des relations entre le Conseil départemental et l’Etat, a indiqué le membre duGouvernement. La recentralisation du RSA constitue l’énorme dossier qui a marqué le quinquennat du Président de la République. Nous avons réussi à sauver les marges de manœuvre du Département qui permet à la génération d’élus ou réélus en juin 2021 d’avoir les moyens de mettre en œuvre leurs différents engagements électoraux ».



Autre sujet à l’ordre du jour, les« politiques sociales ». Pour Sébastien Lecornu, « On ne peut pas parler de luttes contre la pauvreté, contre l’illettrisme, contre la vie chère ou d’emploi par l’insertion, sans discuter avec le Président duDépartement car la plupart des compétences sont ici, chez lui. Nous avons échangé sur ces sujets ». Toujours selon le Ministre, l’arrivée d’un prochain cyclone à La Réunion la semaine prochaine était aussi au cœur des échanges : « La succession rapide des phénomènes cycloniques nous inquiète. Il importe de coordonner nos efforts. J’invite la population à suivre les instructions qui sont données par la Préfecture, les forces de sécurité, la Gendarmerie, la Police nationale, les pompiers, les élus duDépartement. C’est en étant disciplinés que nous pourrons protéger la population. Nous venons tout juste de panser les plaies de Batsiraï. LeDépartement s’est mobilisé notamment sur le volet routier et le domaine agricole, à travers les aides individuelles pour les personnes en souffrance.Nous avons reparlé d’agriculture parce que ça nous tient à cœur ».



Le président Cyrille Melchior s’est dit « satisfait du dialogue. Monsieur Lecornu connaît bien les dossiers du Département et les sujets de fond qui touchent La Réunion et sa population.Concernant le cyclone, nos services d’astreinte restent attentifs. LeDépartement sait répondre à l’urgence : avec Batsiraï, nos services étaient mobilisés pour réparer les dégâts routiers, ainsi que dans l’accompagnement des agriculteurs pour surmonter cette épreuve ».