Visite du Maire aux forains du marché de Saint-Leu

[Ville de Saint-Leu] Ce matin, le Maire Bruno Domen est allé à la rencontre des forains du marché de Saint-Leu. Un rendez-vous hebdomadaire sur le front de mer très apprécié des Saint-Leusiens.



Plus d’une centaine de commerçants installent chaque semaine leurs stands : fruits et légumes péi, fleurs, vêtements, viandes. On y trouve également une belle présence artisanale avec notamment des créations à partir de matières premières Saint-Leusiennes (savons, graines de filaos, coco…).



Cette balade a permis au Maire de partager et d’échanger avec les habitants et commerçants, notant chaque remarque et suggestion pour améliorer la mise en place des stands, l’accès des forains au site… Bruno Domen a donc répondu à de multiples questions concernant les travaux en cours et à venir dans le centre-ville sur l’ensemble du territoire communal.



Bref, une visite riche en connexion, sous le soleil et la brume de la houle du front de mer ce samedi. C’est aussi ça Saint-Leu !