Visite du Lycée professionnel Léon Lepervanche

Le lycée Leon Lepervanche accueille cette année 1 500 élèves. Cette visite est l’occasion pour Madame La Présidente de Région et de Madame la Rectrice de rencontrer l’équipe pédagogique et de découvrir les différentes filières professionnelles, notamment celles en lien avec le futur lycée de la mer.La délégation a visité l’infirmerie et le pôle Aide Soignant, les plateaux techniques des filières d’aides à domicile, de chaudronnerie et des métiers de la mer. Les lycéens et les professeurs ont pu échanger avec les officiels et présenter leur formation et leurs perpectives d’avenir."Les métiers de la mer sont indispensables pour une île, qui est entourée de la mer. La mer c’est l’avenir. La mer est une richesse. C’est pour cela, qu’il est indispensable d’ouvrir ce lycée de la mer avec les divers ministères. La Région Réunion consacrera le budget nécessaire pour la formation et pour l’éducation.", Présidente de la Région Réunion.Dans le cadre de la crise sanitaire, le lycée va accueillir les 30 et 31 août prochains un centre de vaccination. A cet effet, la section Aide Soignant du lycée est mobilisée afin d’informer leur camarade sur les bienfaits de la vaccination.