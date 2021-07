CIMENDEF ne courbera plus la tête.



Ce vendredi matin, 23 juillet 2021, a été organisée une visite du Conservatoire à Rayonnement Régional anciennement médiathèque CIMENDEF, qui a permis de faire un état des lieux du bâtiment.



Le constat est implacable, l’ancienne médiathèque ne pourra jamais plus retrouver sa destination initiale.



La Présidente de Région, Huguette BELLO a organisé une réunion de travail à l’issue de la visite en présence du Maire de Saint-Paul et Président du TCO, Emmanuel SERAPHIN et de la Sous-Préfète de Saint-Paul, Sylvie CENDRE, avec la participation des élus et des membres des services techniques de la Maire de Saint-Paul et de la Région.



Une prochaine réunion de travail est prévue afin d’impulser une nouvelle dynamique à cet équipement, qui permettra au plus grand nombre de Réunionnais d’accéder à la culture.