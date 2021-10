Revenir à la Rubrique LA REGION REUNION Visite du CRR par la Ministre de la Culture Lundi 25 octobre, Patricia PROFIL, Conseillère Régionale, a procédé à la visite du Conservatoire à Rayonnement Régional (CRR) de Saint-Denis en présence de Madame la Ministre de la Culture, Roselyne BACHELOT et du Préfet de La Réunion, Jacques BILLANT.

Crée en 1987, le CRR de La Réunion est le seul établissement agréé de l’île et l’unique conservatoire en France a être financé et géré par une collectivité régionale. Chaque année, 1600 élèves en moyenne bénéficient d’une formation artistique de qualité.



Cette visite était l’occasion d’appréhender les différents univers artistiques que propose le conservatoire, présentés par Thierry BOYER, Directeur du CRR. Ainsi, la délégation a pu assister aux démonstrations de chant napolitain, de percussions afro-cubaine, de danse et de théâtre.



" Le Conservatoire à Rayonnement Régional de La Réunion est une parfaite vitrine de l’excellence réunionnaise. Nous sommes particulièrement attachés à la formation artistique des Réunionnais. La Réunion a de grandes ambitions culturelles et la création artistique doit s’émanciper des clivages politiques. Notre conservatoire a besoin du soutien de l’État et de nombreux projets nécessiteraient des moyens supplémentaires justifiés par l’éloignement de l’établissement du territoire national. Des réajustements s’imposent. "

Patricia PROFIL, Conseillère Régionale.



" La culture est un facteur d’emplois et de développement économique. La culture réunionnaise ne doit pas être un facteur d’enfermement, il faut qu’elle rayonne bien au-delà des frontières. Vous avez beaucoup à apporter à La France et au monde. "

Roselyne BACHELOT, Ministre de la Culture





