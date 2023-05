Visite du Bassin de vie du Guillaume

Emmanuel SÉRAPHIN, le Maire de Saint-Paul, s’est rendu en visite de terrain ce vendredi 5 mai 2023 dans le Bassin de vie du Guillaume pour rencontrer les habitants, les acteurs associatifs et les partenaires responsables des Ateliers Chantiers d’Insertion. Cette visite s’inscrit dans la dynamique d’hyper-proximité et de territorialisation impulsée depuis plusieurs mois par la Commune de Saint-Paul, qui consiste à se rapprocher davantage des administrés.



La Commune a exprimé son soutien aux associations de quartier qui jouent un rôle majeur dans le développement du territoire. Ces associations bénéficient d’un accompagnement financier important qui permet de soutenir leurs talents, leurs créativités et leurs savoir-faire. La Ville de Saint-Paul collabore étroitement avec ces acteurs de proximité pour répondre au mieux à leurs besoins quotidiens et à leurs attentes.



Le Maire Emmanuel SÉRAPHIN était accompagné d’une délégation composée d’élus et d’administratifs de différents services de la Ville, tels que Jean-Noël JEAN-BAPTISTE, délégué à la politique urbaine et sociale du Bassin de vie du Guillaume, Pascaline CHEREAU-NÉMAZINE, déléguée à la gestion et à l’aménagement des voiries communales et à la petite-enfance, Michel CLÉMENTE, délégué à la transition écologique et au tourisme, Dominique VIRAMA-COUTAYE, délégué à la politique urbaine et sociale du Bassin de vie de la Saline et à la Vie Associative, et Patricia VALLON-HOARAU CROSSON, déléguée à l’insertion sociale et à l’égalité des droits et à la lutte contre l’illettrisme.



Au cours de leur visite, la délégation a rencontré l’association “Allons vers les hauts” qui s’engage dans le nettoyage du quartier et des ravines aux alentours. Ils ont également visité l’ancienne école de Bellemène qui accueillera des associations culturelles et sportives, ainsi que le Baby Bus + itinérant. Ensuite, ils ont discuté avec les riverains du site La Croix de Bellemène Canot pour travailler à la sécurisation du croisement, puis se sont rendus au Jardin de Petite France pour constater les travaux d’aménagement en cours. La visite s’est poursuivie à la Maison France Services à la mairie annexe de Tan Rouge, où le Maire a échangé avec les intervenants. La mise en place de ce dispositif a fait ses preuves car en quelques mois d’existence de nombreux administrés ont pu bénéficier d’accompagnement dans leurs démarches administratives. Enfin, la délégation a rencontré l’Association Socio Culturelle et Sportive de Tan Rouge à Case Pausé. Cette dernière a mis en avant ses actions passées et ses différents projets. Le Maire et sa délégation ont apprécié le potentiel du territoire notamment grâce aux associations et aux administrés. D’autres visites de bassins de vie seront organisées dans les semaines à venir.