Revenir à la Rubrique LA REGION REUNION Visite des nouveaux bâtiments de l’école Peyret Forcade Ce mardi 17 août s’est déroulée une visite protocolaire des nouveaux bâtiments de l’école Peyret Forcade à Piton Saint-Leu en présence de La Présidente de Région Madame Huguette BELLO, du Président du Département Monsieur Cyril MELCHIOR, du Maire de Saint-Leu Monsieur Bruno DOMEN, de la Rectrice Madame Chantal MANÈS-BONNISSEAU et du Député Monsieur Jean-Luc POUDROUX.

Cette visite marque l’agrandissement de l’école Peyret Forcade. De simple maternelle, l’école accueille aujourd’hui l’élémentaire avec une capacité de 5 classes au total. Ainsi, les enfants des quartiers du Portail, de Grand Fond et de Stella peuvent bénéficier d’une structure scolaire consolidée, moderne, équipée et connectée.



La Région Réunion, en sa qualité de chef de file de l’économie, soutient ce projet à hauteur d’ 1 175 000 €. Dans cette crise que connaît La Réunion, il s’agit ici de soutenir les entreprises locales à travers les dispositifs d’aides aux communes.



À cette occasion, plusieurs arbres ont été plantés par les officiels symbole d’une école plus verte pour une Réunion durable.



« L’école, c’est l’accès au savoir pour tous, la promesse de l’égalité des chances, l’un des éléments moteurs incontournables de la démocratie et de la citoyenneté.



L’éducation, l’enseignement supérieur, la recherche, la lutte contre les 3 i dont l’illettrisme, la lutte contre chômage sont des chantiers prioritaires pour notre mandature.



Pour toutes ces raisons, la Région Réunion ne peut qu’être satisfaite d’avoir contribué à cette réalisation à hauteur de 1 175 000 €.





