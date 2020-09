Visite des chantiers de la Route Digue et de la Rivière des Galets

Il entreprend différentes actions pour protéger les personnes et les biens contre les inondations.



Depuis la prise de compétence, entre 2018 et 2019, 18,7 millions d’euros ont ainsi été investis sur le territoire.







La route digue

Cette inspection permet d’identifier tout ce qui peut affecter la sécurité de l’ouvrage, comme la présence de végétation arborée, la détérioration des voiries ou de l’ouvrage, …



Une première visite des chantiers en cours dans le cadre de la compétence de lutte contre les inondations (GEMAPI : Gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations) a été organisée jeudi 3 septembre pour les élus du TCO.Les techniciens du TCO et des entreprises ont présenté les travaux actuellement effectués sur la Route Digue à St-Paul et sur les ouvrages d’endiguement de la Rivière des Galets.Depuis le 1er janvier 2018, le TCO est devenu compétent dans le domaine de la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations.De grands chantiers sont menés, ainsi que de nombreuses actions récurrentes d’intervention sur les milieux, les ravines, les cordons dunaires et les embouchures de ravine. Des actions de sensibilisation au risque inondations sont également entreprises dans les écoles en partenariat avec la PIROI et nos médiateurs.Transférée à l’agglomération en début d’année 2020, cette route sur laquelle circule chaque jour plus de 80 000 véhicules, est avant tout une digue, destinée à protéger le centre ville de St-Paul contre le débordement de l’Etang.Une visite technique approfondie a donc lieu en ce moment sur l’ensemble de l’ouvrage : pieds de digue, talus et crête, afin d’en évaluer l’état.