Visite des chantiers de la CASUD sur la commune du Tampon

Sur invitation d'André Thien Ah Koon, Président de la CASUD, les élus communautaires du Tampon, de l'Entre-Deux, de Saint-Joseph et de Saint-Philippe ont pu visiter, ce mercredi 7 septembre 2022, plusieurs sites et chantiers de premier plan de la CASUD, situés sur la commune du Tampon. Ont également pris part à cette visite les conseillers municipaux Tamponnais.



En effet, au titre de ses compétences (eau et assainissement, développement économique et touristique, insertion par l'économie, mobilités et déplacements, gestion des déchets et développement durable, protection contre les inondations, etc.) et de son Programme Pluriannuel d'Investissements à hauteur de 250 millions €, adopté à l'unanimité des 4 maires, la CASUD a lancé 86 projets de grande ampleur (achevés ou en cours) sur le territoire intercommunal.



Les élus communautaires et municipaux se sont donc rendus ce mercredi 7 septembre sur :



- La plateforme de broyage des déchets verts de la Plaine des Cafres gérée par la SPL SUDEC pour le compte d'ILEVA .Sur cette plateforme 26 000 tonnes de déchets verts (récupérées sur les 4 communes de la CASUD) ont été en 2021 transformées en broyats et en compost avant d'être commercialisés.



- L'unité de potabilisation Leveneur au 17ème km dont la mise en service est prévue pour les prochaines semaines et qui pourra desservir près de 80 000 habitants de la commune du Tampon et de Saint-Joseph en eau potable de grande qualité toute l'année.



- La Zone d'activité des Palmiers qui permettra d'augmenter la capacité d'accueil des entreprises de la zone globale de Trois-Mares en passant de 80 à plus de 160 d'ici 2023.



- La future gare routière de la Châtoire, axe important de la prochaine voie urbaine du Tampon qui reliera la 4 voies Saint-Pierre/Le Tampon au 14ème km en passant par l'Université. L'inauguration de la gare est prévue fin 2022/début 2023.



Des visites du même format sont d'ores et déjà programmées pour les semaines à venir sur les 3 autres communes de l'intercommunalité. Elles permettront ainsi à tous les élus du territoire de constater et d'appréhender l'état d'avancement des chantiers les plus importants, les enjeux pour le développement du territoire et les retombées concrètes pour les 130 000 habitants de la CASUD.