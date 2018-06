<<< RETOUR La Réunion Positive

Visite de la commune des Avirons Plan régional d’aides aux communes



Ce mercredi 6 juin 2018, Didier ROBERT, Président de la Région, et René MONDON, Maire des Avirons ont effectué une visite de divers équipements financés dans le cadre du Plan régional d’aides aux communes. Lors de cette visite, la Région et la commune ont signé une convention pour ce plan, posé la 1ère pierre de la salle de veillée, fait le point sur les travaux en cours dans l’école du Ruisseau. Depuis 2010, plus de 7 millions d’euros ont été financés par la Région pour des projets scolaires, culturels, sportifs et d’accessibilité aux équipements publics de la commune.





La construction de la salle de veillée a été financée à plus de 1 million d’euros par la Région sur un montant global de l’opération de plus 1,2 millions d’euros. Les travaux portent sur :

> la réalisation de salles de veillées,

> la réalisation d’espaces verts. Le bâtiment sera situé à l’intérieur du cimetière. L’entrée se fera par un petit parvis comportant quelques places de stationnement pour les personnes à mobilité réduite et le service funèbre. Le bâtiment comprendra un espace d’entrée, deux salles de veillée, un espace de repos pour les familles, une cafétéria ainsi que des sanitaires publics.



La Région a également financé la construction de l’école du Ruisseau à hauteur de 2.7 millions d’euros (études et lpour cette dernière tranche de réalisation). L’aménagement en structures modulaires comprend la création de :

> 3 classes supplémentaires

> 2 dortoirs

> 1 bloc sanitaire

> 1 parking

> des locaux de stockages

> 1 local archives

> 1 préau couvert

> 1 espace cour

> la clôture de l’ensemble.



Depuis 2010, la Région a accompagné la commune des Avirons dans le cadre du Plan Régional de Relance à hauteur d e 7 millions d’euros pour diverses opérations dans les domaines du sport, de l’éducation, de la culture ou encore du patrimoine.



