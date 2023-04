Visite de la commissaire européenne à la cohésion et aux réformes

La Région Réunion célèbre cette année ses 40 ans. À cette occasion, Elisa FERREIRA, Commissaire Européenne à la Cohésion et aux réformes, effectuera sa première visite à La Réunion.



Dans le cadre de ce séjour, la Commissaire Européenne sera reçue par la Présidente du Conseil régional ce vendredi 28 avril à 10h00 à l’hôtel de Région.



À l’issue de cette audience, un premier échange sous forme de micro tendu pourra avoir lieu à partir de 11h00.



La Commissaire Européenne participera ensuite à la séance solennelle de célébration des 40 ans de la collectivité à partir de 14h30.



Durant les journées du samedi 29 et dimanche 30 avril, la Commissaire Européenne effectuera en compagnie de la Présidente du Conseil régional, une série de visites de réalisations et de chantiers structurants de La Réunion, qui bénéficient du soutien de l’Union Européenne, notamment du FEDER.



Vous trouverez, en pièce jointe, le programme de ces visites auxquelles vous êtes convié(e)s.