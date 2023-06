Revenir à la Rubrique LA REGION REUNION Visite de la Présidente du Conseil régional Huguette Bello à Madagascar

Au premier jour de sa visite à Madagascar, la Présidente de Région, Huguette Bello, a été accueillie le dimanche 18 juin 2023 à l’aéroport international d’Ivato par la Ministre des affaires étrangères de Madagascar, Yvette Sylla. Elle a ensuite été conviée par le Président de la République, Andry Rajoelina, à participer à Antananarivo à la cérémonie d’inauguration du Palais de la Reine, le Rova.



Au cours de son séjour, la Présidente Huguette Bello rencontrera notamment le Président du Sénat de Madagascar, le Ministre de l’Intérieur et le Ministre des Transports. Elle sera également reçue par l’Ambassadeur de France à Madagascar et par l’Ambassadrice de l’Union Européenne.



Elle se rendra ce mercredi, à Fort-Dauphin.

En cette année où La Réunion va commémorer le 360e anniversaire de son peuplement, cette visite de quatre jours de la Présidente Huguette Bello à Madagascar doit poser les bases de nouvelles relations en matière de coopération régionale entre nos deux îles, fondées sur leurs liens historiques et culturels, dans une approche de co-développement.



Ce nouvel élan va se caractériser concrètement par la signature de deux déclarations d’intentions, avec les régions Boeny et Anosy et d’une convention de coopération décentralisée avec la région Androy.



Cette convention s’articule autour d’objectifs et d’intérêts communs, notamment :

- le développement de projets agro-écologiques résilients et adaptés aux réalités du territoire.

- la valorisation du patrimoine, notamment, immatériel et des échanges culturels

- l’appui institutionnel en vue du renforcement des capacités techniques et administratives ainsi que la structuration et la professionnalisation des organisations de la société civile des régions signataires

- le soutien au renforcement des compétences pédagogiques des instituteurs en lien avec les instituts régionaux de formation des maîtres.





