Revenir à la Rubrique DEPARTEMENT DE LA REUNION Visite de la Première ministre : Elisabeth Borne au sommet du Maïdo

C’est au belvédère du Maïdo qu’Elisabeth Borne a débuté sa dernière journée dans notre département. Accompagnée du ministre de l’agriculture et de la Souveraineté alimentaire, Marc Fesneau, du ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, Christophe Béchu, du ministre délégué chargé de la Ville et du Logement, Olivier Klein et du ministre délégué chargé des Outre-mer, Jean-François Carenco, elle a assisté à la présentation des enjeux du cirque de Mafate, des projets sur le Belvédère et la politique de lutte contre les espèces exotiques envahissantes.



Le président du Département, Cyrille Melchior a accordé un accueil chaleureux à la Première ministre et aux différents membres de son gouvernement. Maïdo, un des sites les plus emblématiques et le 2ème site le plus visité de La Réunion avec près de 400 000 visiteurs chaque année. « Lorsqu’on pose les pieds sur ce sol, lorsque notre regard peut admirer cette vue et tout ce qui nous entoure, ce site semble pouvoir justifier à lui tout seul l’inscription de nos Pitons, Cirques et remparts au Patrimoine mondiale de l’Unesco…Le Département, propriétaire des espaces naturels et forestiers des hauts de l’île, couvrant 80% du cœur du Parc National, a par conséquent immédiatement mobilisé d’importants moyens afin de déployer une stratégie autour de deux axes, la protection de la biodiversité », a expliqué Cyrille Melchior. Une stratégie départementale qui passe par la reconstruction de gîtes afin d’améliorer l’accueil des visiteurs. C’est le cas du gîte du Piton de la Fournaise qui est un ambitieux projet en cours de reconstruction. Parmi les projets présentés, l’aménagement des grands sites touristiques du Département et le projet phare de la collectivité, « destination Maïdo 2030 ».



« Nous avons montré au gouvernement les projets structurants sur le territoire tel que le Belvédère du Piton Maïdo qui connaît une forte fréquentation que ce soit de réunionnais ou de touristes. Nous devons leur offrir des espaces d’accueil agréables, végétalisés et aménagés de façon à pouvoir accueillir les publics porteurs de handicap. »



Cette visite a permis à la Première Ministre de découvrir les enjeux techniques des aménagements du site avec notamment le belvédère et ses parkings. Il a aussi été question de la restauration des milieux qui ont été impactés par les incendies de 2020 et de la lutte contre les espèces invasives. Le président du Département qui a interpellé la cheffe du gouvernement sur la loi littorale. « Je tiens à attirer votre attention, Madame la Première Ministre, une spécificité de notre territoire, celle d’être une île Montagne, où la loi littorale s’applique jusqu’au plus hauts sommets, y compris dans le cirque de Mafate, ce qui amène à des situations juridiques parfois inadaptées à nos besoins d’aménagement. En effet, cette loi empêche la construction d’un équipement structurant telle que la Maison du Maïdo dont le besoin et la pertinence ne sont plus à démontrer. Nous aurons de votre soutien pour faire évoluer ces dispositions législatives afin de nous permettre de poursuivre le développement de notre territoire tout en continuant à le protéger. »

Après les hauteurs du Maïdo, c’est dans les bas du côté de Saint-Leu que la délégation ministérielle s’est rendue. Direction l’agence Pôle Emploi pour débattre autour de l’expérimentation France Travail à La Réunion. Ce projet vise à la remobilisation des bénéficiaires du RSA et est mené à l’initiative du Ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion. « J’ai signé cette convention avec l’Etat pour concrétiser notre engagement au sein de l’expérimentation France Travail. C’est une expérimentation qui va nous permettre, le Département mais aussi les autres services qui travaillent à l’insertion des publics tels que la CAF, le Pôle Emploi et les missions locales de mieux coordonner nos actions. Nous le ferons entre nous mais aussi avec les entreprises de la Réunion », a expliqué Cyrille Melchior. Il est prévu à travers cette convention d’expérimentation, la mise en place d’un accompagnement renforcé sur la base de 15 à 20 H de mobilisation/remobilisation par semaine. Une offre qui prendra plusieurs formes comme des parcours à dominantes emploi mis en œuvre par Pôle Emploi ; des parcours à dominantes sociale mis en œuvre par le Département, des parcours mixtes qui concernera le Pôle Emploi et le Département et pour finir les parcours des bénéficiaires du RSA travailleurs indépendants et des non-salariés agricoles qui bénéficieront d’un accompagnement dédié.



D’autres partenaires viendront en appui de ces parcours comme la Caisse d’Allocations Familiales et la Mission Locale de l’Ouest. Pour mettre en place ces parcours, une enveloppe spécifique de 893 618 euros a été octroyée par l’Etat. « Le Département joue un rôle essentiel dans la politique sociale notamment l’insertion sur lequel on pour projet d’avancer ensemble avec notamment cette expérimentation de France Travail. Le plein emploi c’est l’un des piliers de la feuille de route de mon gouvernement moi j’y tiens particulièrement. Je suis persuadé que c’est par le travail qu’on peut choisir son projet de vie, c’est ce que nous souhaitons avec les bénéficiaires du RSA qui vont pouvoir retrouver un emploi», a précisé Elisabeth Borne.





Dans la même rubrique : < > Visite de la Première ministre : 10 millions d’euros pour la filière fruits et légumes dans les Outre-mer Visite de la Première Ministre : 30 millions d’euros pour le projet MEREN