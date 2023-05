Revenir à la Rubrique DEPARTEMENT DE LA REUNION Visite de la Première ministre : 10 millions d’euros pour la filière fruits et légumes dans les Outre-mer

L’agriculture a été au cœur de la 2ème journée de visite de la Première Ministre. Après avoir débuté la journée en passant par Saint-Pierre, Elisabeth Borne a pris la direction de Sainte-Rose.



La Première ministre et les ministres qui l’accompagnent se sont rendus dans une exploitation de vanille avant un déjeuner de travail autour des filières agricoles.



Dans l’après-midi, la cheffe du gouvernement a pu découvrir une ferme d’élevage de lapin mais également la culture de palmistes et de la canne à sucre.



Une exploitation de vanille en agroforesterie c’est avec cette visite que la délégation ministérielle a découvert l’une des richesses de l’agriculture Réunionnaise, la vanille. Elisabeth Borne accompagné d’élus dont Cyrille Melchior, président du Département de La Réunion a été accueilli par Béatrice Ducheman-Donnay sur son exploitation familiale. Elle y travaille soutenue par son conjoint Quentin Donnay. Béatrice Ducheman-Donnay exploite environ 5 hectares de surface agricole avec principalement une production « bio » de vanille en agroforesterie. A côté, elle produit des letchis et des palmistes rouges en format « jardin créole ». A terme, l’agricultrice souhaite se lancer dans la production de plantes médicinales et de légumes lontan tout en se diversifiant en agrotourisme. Une belle illustration du savoir-faire créole soutenue par le Département de La Réunion. Avec l’accompagnement de la collectivité, la filière vanille réunionnaise s’est engagée dans une démarche de labellisation IGP (Indication Géographique Protégée) dans le but de faire reconnaître la qualité de ses produits face à ceux de la concurrence mondiale. Ce qui n’a pas manqué de saluer la 1ère Ministre et le ministre de l’agriculture, Marc Fesneau.



Pour Serge Hoareau, 1er vice-Président du Département et en charge de l’agriculture, c’est l’emploi le nerf de la guerre. « Le sujet principal aujourd’hui a été l’emploi dans le secteur agricole, l’emploi ouvrier. Beaucoup de jeunes sont en formation et ils aspirent tous à devenir chef d’exploitation alors que nous n’avons pas beaucoup de moyens d’installer des agriculteurs. Nous avons beaucoup insisté sur les métiers dans l’agriculture notamment l’emploi saisonnier dans le secteur agricole. C’est là-dessus que l’on a interpellé le ministre de l’agriculture. » Une agriculture de diversification qui satisfait la Première Ministre. « C’est exactement ce qu’on veut promouvoir dans les Outremers pour aller vers la souveraineté alimentaire. J’ai pu rassurer les acteurs des différentes filières et plus spécifiquement la filière fruits et légumes. J’ai pu leur annoncer que le gouvernement va débloquer une aide de 10 millions d’euros pour les Outremers. »



Après un déjeuner de travail avec les filières agricoles à la Ferme Auberge de la Cayenne, c’est toujours à Sainte-Rose qu’a débuté la deuxième visite d’exploitation. C’est chez Marie-Alice Ferrère à la tête d’une exploitation de lapins. Cette dernière cultive également des palmistes et de la canne. Marie-Alice Ferrère, présidente de la Coopérative des Producteurs de Lapins de La Réunion, possède 176 cages mères de lapins, il s’agit d’un nouveau type d’élevage en par parc et non en cage. On compte 130 lapins par parc. Il s’agit d’une expérimentation liée à l’évolution d’une directive européenne relative au bien être animal qui impose en 2027 la fin de l’élevage en cage des lapins. La coopérative des Producteurs de Lapin compte 17 éleveurs et commercialise 153 tonnes de viande par an. La CPLR a été accompagné par le Département pour financer un atelier de découpe, emballage et étiquetage qui permet d’attaquer notamment le marché de la restauration collective à hauteur de 75 000 euros.



Pour finir avec la tournée dans l’est, la Première ministre s’est rendue à l’usine agroalimentaire de Royal Bourbon Industrie, l’un des fleurons en matière de production à grande échelle de la cuisine créole.



La journée s’est achevée à Saint-Denis avec une visite de la Maison de Confiance et de Protection des Familles de la gendarmerie départementale de La Réunion. La Première Ministre a pu échanger avec les professionnels et les associations sur la lutte contre les violences intrafamiliales à La Réunion, annonçant un renforcement des moyens de lutte dans ce domaine.





