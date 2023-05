Revenir à la Rubrique DEPARTEMENT DE LA REUNION Visite de la Première Ministre : 30 millions d’euros pour le projet MEREN

Pour son premier déplacement Outre-mer depuis sa nomination à Matignon, la Première Ministre Elisabeth Borne a choisi La Réunion. Arrivée ce jeudi dans l’île, elle est accompagnée du ministre de l’agriculture et de la Souveraineté alimentaire, Marc Fesneau, du ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, Christophe Béchu, du ministre délégué chargé de la Ville et du Logement, Olivier Klein et du ministre délégué chargé des Outre-mer, Jean-François Carenco. Après un dépôt de gerbe au monument aux morts, la cheffe du gouvernement s’est rendue à Salazie pour découvrir le chantier du basculement des eaux et le projet MEREN qui a pour objectif de répondre aux besoins en eau agricole et potable pour les régions Nord et Est.



C’est donc à Salazie, sur le site de Cayenne qu’Elisabeh Borne a pris connaissance du projet MEREN et plus particulièrement de la prise d’eau de la Rivière du Mât.



MEREN pour Mobilisation des Ressources en Eau des micro-régions Est et Nord, c’est le projet ambitieux que porte le Département de La Réunion pour ce territoire. L’eau, l’or de demain est devenue une préoccupation nationale comme l’a rappelé le chef de l’Etat le 30 mars dernier lors de la présentation d’un plan eau pour la France et ses Outremers. « La question de l’eau est un sujet majeur pour notre île, territoire insulaire dont la démographie reste soutenue, et qui devrait franchir le cap du million d’habitants à l’horizon 2044 », a précisé en préambule le président du Département Cyrille Melchior. Lors du débat d’orientations budgétaires 2023, les élus ont décidé de déployer un programme d’irrigation sur l’ensemble du territoire. Ce projet concerne en particulier les micros-régions Nord et Est mais aussi les Hauts de notre île dans le cadre du projet MEREN. Ce qui permettra à terme d’irriguer plus de 5 000 hectares de terres agricoles qui accusent un déficit d’infrastructures hydrauliques.



« Avec 7,4 milliards d’eau de pluie chaque année, nous ne craignons pas tant un manque d’eau, qu’un manque d’infrastructure adaptée pour le stockage, et la distribution de la ressource, notamment vers la zone des hauts et les micro-régions Nord et Est, dans le cadre du projet MEREN. Ce n’est pas suffisant car les difficultés d’accès à une adduction d’eau sécurisée est un frein au développement de certains secteurs de notre île. C’est la raison pour laquelle le Département souhaite poursuivre son action dans le domaine de l’aménagement hydraulique. Et nous investissons tous les ans plus de 25 millions d’euros dans ce domaine », a expliqué Cyrille Melchior.



Le projet MEREN est un projet exemplaire et inédit par son ampleur puisque la réutilisation d’eaux usées pour les besoins agricoles permettra d’irriguer plus de 500 hectares de sol cannière principalement.



C’est une politique d’envergure qui nécessite le soutien du gouvernement comme l’a rappelé Cyrille Melchior « Madame la Première Ministre, nous avons besoin de l’accompagnement de l’Etat sur nos projets. Au niveau financier bien évidemment, mais également sur le plan administratif afin que vos services puissent faciliter la mise en œuvre de ce grand projet dont notre territoire a besoin ».

Cette présentation a permis à la Première Ministre de mieux appréhender les besoins en eaux pour la population réunionnaise mais surtout pour les agriculteurs.

5 EPHAD supplémentaires pour La Réunion Cyrille Melchior et la Première Ministre se sont retrouvés au Palais de la Source dans l’après midi. Un échange très fructueux avec à l’ordre du jour les dossiers portés par le Département dans l’accompagnement des publics les plus fragiles. « Je viens d’avoir un échange très riche avec le président du Département Cyrille Melchior. Je voudrais saluer la qualité du travail que l’on mène ensemble dans l’intérêt des Réunionnais et des Réunionnaises. Je voudrais saluer l’implication du Département à l’égard des personnes âgées et évidemment l’Etat souhaite soutenir les projets du Conseil Départemental. On a pris l’engagement de financer la création de 5 EPAHD. Les deux premiers lauréats seront désignés dans les prochains jours. Des appels à projet seront lancés pour les trois suivants. On nous a présenté ce matin le projet très impressionnant de la gestion de l’eau sur le territoire Est. Je voudrais annoncer que l’Etat s’engage à financer à hauteur de 30 millions d’euros le projet MEREN. Nous sommes aujourd’hui déterminés à agir ensemble dans l’intérêt de La Réunion », a expliqué à la sortie de l’entrevue Elisabeth Borne.



Une annonce qui satisfait pleinement l’autorité départementale. « L’Etat est aux côtés du Département et le Département est aux côtés de l’Etat. Avec le vieillissement de la population, il est essentiel de mettre en place un plan de rattrapage pour les personnes âgées. Cela se traduit par 2 000 places supplémentaires en terme d’accueil des publics âgés et parfois porteurs de handicap. La première Ministre nous apporte son soutien pour 5 EPAHD et d’autres structures pour les personnes en difficulté, les personnes âgées et les victimes de violences intrafamiliales. Je note également avec satisfaction le soutien de l’Etat pour les 30 millions d’euros qui vont permettre de poursuivre ce vaste chantier, d’emmener de l’eau pour les familles réunionnaises ainsi que de l’eau pour les agriculteurs notamment dans l’Est », a pour sa part précisé Cyrille Melchior.





Dans la même rubrique : < > Visite de la Première ministre : Elisabeth Borne au sommet du Maïdo Visite de la Première ministre : 10 millions d’euros pour la filière fruits et légumes dans les Outre-mer