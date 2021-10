Revenir à la Rubrique LA REGION REUNION Visite de la Ministre du centre APAJH de La Réunion Dans le cadre du déplacement sur l’île de la Ministre de la Culture Roselyne Bachelot, la conseillère régionale en charge de la santé, Laetitia LEBRETON, a participé à la visite du centre APAJH de La Réunion : Association pour Adultes et Jeunes Handicapés.

L’association, active depuis 2005 à La Réunion, travaille autour de la promotion de la dignité des personnes en situation de handicap pour leur évolution, leur intégration et leur bien être au quotidien.



Cette rencontre a permis à la conseillère régionale de rappeler la volonté de la Région de soutenir les associations de l’île qui œuvrent notamment dans le domaine de la santé pour accompagner au mieux les Réunionnais dans leur épanouissement.



« Puisque la culture est au cœur de nos vies, elle doit être accessible au plus grand nombre. Ce doit être le rôle de tous les acteurs publics de prendre en compte les besoins des personnes handicapées, en veillant à favoriser un meilleur accès de tous les publics aux lieux de culture et aux pratiques artistiques. Les réussites et les expérimentations de l’APAJH nous montrent la voie des possibles. Que ses acteurs en soient chaleureusement félicités et remerciés. Qu’ils soient assurés également du plein engagement de la Région Réunion pour la promotion de la dignité des personnes en situation de handicap, leur épanouissement, leur évolution, et leur intégration à toute forme de vie sociale. »

Laëtitia LEBRETON, Conseillère Régionale







