Visite de la Ministre des outre-mer, Annick Girardin

Annick GIRARDIN, ministre de l’Outre-Mer, s’est rendue aujourd’hui à Saint-André pour inaugurer le site de la mairie sociale de la commune. Il s’agit d’un espace centralisé où l’usager peut trouver sur un même lieu tous les services en lien avec le social.





Jean-Marie VIRAPOULLE Vice-Président du Département

« Une mairie sociale, c’est un guichet unique. Un lieu où sont regroupés tous les services du social. D’abord le Département qui est un peu le centre de gravité, la maison départementale qui s’occupe des personnes les plus fragiles, les plus vulnérables. Mais aussi la CAF, la CGSS, le CCAS et de nombreux services de la commune qui se trouvent sur un même lieu ».



Depuis son ouverture en Juin 2016, chaque jour c’est en moyenne 200 personnes qui se rendent dans ce guichet unique. En facilitant l’accès aux services publics, les usagers sont ainsi mieux orientés et accompagner dans leurs démarches.





Annick GIRARDIN Ministre de l’Outre-Mer

« On parlait de ce projet ensemble, d’accompagnement des plus fragiles, des plus démunis de ce territoire. Comment leur faciliter leur parcours à la recherche de solutions, pour leurs problématiques de quotidien, sur les questions de logement, sur les questions d’indemnisation, sur les questions de garde d’enfant, sur ce qui fait la vie de chacun au quotidien. »

Au cours de cette visite, les élus ont alerté la ministre sur les problèmes économiques et sanitaires à La Réunion, notamment avec la crise de la dengue. Le Département se mobilise pour contenir l’expansion du virus sur notre territoire.





Cyrille MELCHIOR Président du Département

« Nous sommes en lien avec l’état pour justement mettre les moyens qu’il le faudra, notamment avec le SDIS mis à disposition pour la lutte contre la dengue. Après il y a aussi d’autres difficultés, notamment avec les planteurs. Les planteurs de canne comme les maraichers et les autres personnes qui travaillent dans le monde agricole. Alerter madame la ministre sur les difficultés du monde agricole parce que c’est dans nos compétences au Département, mais aussi dans celle de l’état. »



La ministre a ensuite rencontré des associations de quartier et échanger sur le savoir-faire et les traditions de La Réunion.