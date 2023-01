Revenir à la Rubrique CIVIS Visite de l’usine de Pierrefonds avec Stéphane Bern





Inoccupée depuis sa fermeture en 1970, l’ancienne usine sucrière de Pierrefonds ne cesse de se détériorer, processus accéléré par les intempéries.



La réhabilitation de l’ancienne usine sucrière de Pierrefonds jouit d’une volonté forte, émanant de la commune de Saint-Pierre et de la CIVIS, le site ayant déjà fait l’objet de plusieurs études spécifiques : Etude préalable au titre des monuments historiques

Diagnostic amiante

Diagnostic solidité des ouvrages

Diagnostic patrimonial

Etude paysagère

Pour rappel, créée en 1996, la Fondation du patrimoine aide les propriétaires, qu'ils soient des collectivités, des particuliers ou des associations, qui s'investissent pour rendre la France plus belle. Le samedi 17 septembre, l'Usine de Pierrefonds a été sélectionnée par la Fondation du patrimoine et a reçu 500 000 euros de dotation, dans le cadre de la réhabilitation de son site.





